Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T16:41+0300
https://ria.ru/20200210/1564509588.html
Попова назвала санитарно-эпидемиологическую обстановку стабильной
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:27:3134:1790_1036x0_80_0_0_964325ce0b4b0ca1ebf75daa0fa28906.jpg
РИА Новости

Попова назвала санитарно-эпидемиологическую обстановку стабильной

16:22 10.02.2020 (обновлено: 16:41 10.02.2020)
350
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка в РФ остается стабильной, осложнения вызывают только ОРВИ и грипп, превышения по ним зафиксированы в 23 субъектах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка в РФ остается стабильной. Осложнения вызывает только растущая заболеваемость... респираторными вирусными инфекциями и гриппом", - сказала Попова журналистам.
По ее словам, за прошедшую неделю превышение пороговых уровней зарегистрировано в 23 субъектах РФ. Все мероприятия по профилактике возникновения и распространения данных вирусов уже проводятся в усиленном режиме, уточнила Попова.
Он добавила, что эта работа будет продолжаться еще и потому, что меры профилактики гриппа, ОРВИ и инфекций, связанных с новым коронавирусом, практически одинаковы.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
230001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о состоянии эвакуированных из Китая
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Попова рассказала о находящихся под наблюдением из-за коронавируса
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Попова: российским специалистам нужен живой штамм нового коронавируса
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
У России нет договоренности с Китаем о передаче штамма коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова оценила необходимость введения ограничений из-за коронавируса
Руки в наручниках
В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с "коронавирусом"
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Попова отметила снижение прироста заболеваемости коронавирусом
Продажа медицинских масок в аптеке
Роспотребнадзор оценил ситуацию с защитными масками
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
В Китае успешно проверили российские тест-системы на коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова напомнила о подтвержденном инкубационном периоде коронавируса
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай. 9 февраля 2020
Попова заявила, что лекарства от коронавируса в Китае по-прежнему нет
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Глава Минобрнауки назвал первоочередную задачу вузов
Военнослужащие в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
Попова: данных о плохом самочувствии россиян на лайнере в Японии нет
Взятка. Архивное фото.
Генпрокуратура назвала регионы, где быть должником особенно неприятно
Геннадий Гатилов
Гатилов: призывы к ядерному разоружению неэффективны из-за США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния