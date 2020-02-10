Попова назвала санитарно-эпидемиологическую обстановку стабильной

"На сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка в РФ остается стабильной. Осложнения вызывает только растущая заболеваемость... респираторными вирусными инфекциями и гриппом", - сказала Попова журналистам.

По ее словам, за прошедшую неделю превышение пороговых уровней зарегистрировано в 23 субъектах РФ. Все мероприятия по профилактике возникновения и распространения данных вирусов уже проводятся в усиленном режиме, уточнила Попова.