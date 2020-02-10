Попова назвала санитарно-эпидемиологическую обстановку стабильной

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка в РФ остается стабильной, осложнения вызывают только ОРВИ и грипп, превышения по ним зафиксированы в 23 субъектах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодня санитарно-эпидемиологическая обстановка в РФ остается стабильной. Осложнения вызывает только растущая заболеваемость... респираторными вирусными инфекциями и гриппом", - сказала Попова журналистам.
По ее словам, за прошедшую неделю превышение пороговых уровней зарегистрировано в 23 субъектах РФ. Все мероприятия по профилактике возникновения и распространения данных вирусов уже проводятся в усиленном режиме, уточнила Попова.
Он добавила, что эта работа будет продолжаться еще и потому, что меры профилактики гриппа, ОРВИ и инфекций, связанных с новым коронавирусом, практически одинаковы.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV