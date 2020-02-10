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Разрабатывать новый палубный вертолет для ВМФ могут начать в этом году
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РИА Новости

Разрабатывать новый палубный вертолет для ВМФ могут начать в этом году

16:28 10.02.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПалубный вертолет Ка-27. Архивное фото
Палубный вертолет Ка-27. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного палубного вертолета "Минога" планируется открыть в этом году, заявил журналистам в понедельник гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"У нас контракта пока нет. Согласование технического задания находится в завершающей стадии. В пятницу у нас совещание у Алексея Криворучко [замминистра обороны РФ], может, тогда я смогу какой-то информацией поделиться. Работа запланирована на этот год", - сказал он.
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Новый палубный вертолет должен прийти на смену Ка-27. О его разработке замгендиректора холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов заявлял еще несколько лет назад.
Позднее заместитель гендиректора этого же холдинга Александр Щербинин отмечал, что перспективный морской вертолет будет запущен в серийное производство примерно через десять лет (то есть плюс-минус к 2027 году). Утверждалось, что новую машину создадут и в десантной версии.
ВМФ России
26 июля 2015, 10:00
Военно-морской флот России26 июля Россия отмечает День Военно-морского флота - главной составляющей и основы морского потенциала страны. ВМФ предназначен для обеспечения защиты интересов России и ее союзников в Мировом океане.
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Андрей БогинскийВертолеты РоссииКа-27РоссияБезопасностьЭкономика
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