Разрабатывать новый палубный вертолет для ВМФ могут начать в этом году

"У нас контракта пока нет. Согласование технического задания находится в завершающей стадии. В пятницу у нас совещание у Алексея Криворучко [замминистра обороны РФ], может, тогда я смогу какой-то информацией поделиться. Работа запланирована на этот год", - сказал он.