Разрабатывать новый палубный вертолет для ВМФ могут начать в этом году

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного палубного вертолета "Минога" планируется открыть в этом году, заявил журналистам в понедельник гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"У нас контракта пока нет. Согласование технического задания находится в завершающей стадии. В пятницу у нас совещание у Алексея Криворучко [замминистра обороны РФ], может, тогда я смогу какой-то информацией поделиться. Работа запланирована на этот год", - сказал он.
3 января, 11:34Опубликовано видео "самолетных" учений Ка-27 в Черном море
Новый палубный вертолет должен прийти на смену Ка-27. О его разработке замгендиректора холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов заявлял еще несколько лет назад.
Позднее заместитель гендиректора этого же холдинга Александр Щербинин отмечал, что перспективный морской вертолет будет запущен в серийное производство примерно через десять лет (то есть плюс-минус к 2027 году). Утверждалось, что новую машину создадут и в десантной версии.