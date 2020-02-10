Гатилов: призывы к ядерному разоружению неэффективны из-за США

ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Призывы к срочному ядерному разоружению контрпродуктивны на фоне наращивания США своего ракетно-ядерного потенциала, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Что касается ядерного разоружения, то дальнейшее продвижение на этом направлении должно осуществляться в строгом соответствии со Статьей VI Договора в контексте всеобщего и полного разоружения и, разумеется, с учётом всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Призывы разоружиться здесь и сейчас контрпродуктивны, особенно на фоне начатого США наращивания своего ракетно-ядерного потенциала", - сказал он.
Гатилов напомнил, что выход США из Договора по противоракетной обороне, а также их денонсация Договора о ракетах средней и меньшей дальности нанесли серьезный удар по стратегической стабильности и международной безопасности.
Ранее генсек ООН призвал Россию и США продлить договор СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно документу, число одновременно развернутых каждой из сторон носителей, включая межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и стратегические бомбардировщики, не должно превышать 700 единиц. Еще 100 могут оставаться на балансе в неразвернутом состоянии. Количество одновременно размещенных на всех стоящих на боевом дежурстве носителях не должно превышать 1550 единиц. Россия неоднократно заявляла, что готова продлить СНВ-3 без дополнительных условий.