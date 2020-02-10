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Гатилов: призывы к ядерному разоружению неэффективны из-за США
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РИА Новости

Гатилов: призывы к ядерному разоружению неэффективны из-за США

16:21 10.02.2020 (обновлено: 17:04 10.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Призывы к срочному ядерному разоружению контрпродуктивны на фоне наращивания США своего ракетно-ядерного потенциала, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Что касается ядерного разоружения, то дальнейшее продвижение на этом направлении должно осуществляться в строгом соответствии со Статьей VI Договора в контексте всеобщего и полного разоружения и, разумеется, с учётом всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Призывы разоружиться здесь и сейчас контрпродуктивны, особенно на фоне начатого США наращивания своего ракетно-ядерного потенциала", - сказал он.
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Гатилов напомнил, что выход США из Договора по противоракетной обороне, а также их денонсация Договора о ракетах средней и меньшей дальности нанесли серьезный удар по стратегической стабильности и международной безопасности.
Ранее генсек ООН призвал Россию и США продлить договор СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно документу, число одновременно развернутых каждой из сторон носителей, включая межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) и стратегические бомбардировщики, не должно превышать 700 единиц. Еще 100 могут оставаться на балансе в неразвернутом состоянии. Количество одновременно размещенных на всех стоящих на боевом дежурстве носителях не должно превышать 1550 единиц. Россия неоднократно заявляла, что готова продлить СНВ-3 без дополнительных условий.
Читайте полный текст интервью с Геннадием Гатиловым >>
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Договор СНВ-3Геннадий ГатиловРоссияСШАВ мире
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