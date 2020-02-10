Гатилов: призывы к ядерному разоружению неэффективны из-за США

ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Призывы к срочному ядерному разоружению контрпродуктивны на фоне наращивания США своего ракетно-ядерного потенциала, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Призывы к срочному ядерному разоружению контрпродуктивны на фоне наращивания США своего ракетно-ядерного потенциала, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов

"Что касается ядерного разоружения, то дальнейшее продвижение на этом направлении должно осуществляться в строгом соответствии со Статьей VI Договора в контексте всеобщего и полного разоружения и, разумеется, с учётом всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Призывы разоружиться здесь и сейчас контрпродуктивны, особенно на фоне начатого США наращивания своего ракетно-ядерного потенциала", - сказал он.

Гатилов напомнил, что выход США из Договора по противоракетной обороне, а также их денонсация Договора о ракетах средней и меньшей дальности нанесли серьезный удар по стратегической стабильности и международной безопасности.

Ранее генсек ООН призвал Россию и США продлить договор СНВ-3 , срок действия которого истекает в феврале 2021 года.