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Орнитологи рассказали, как защитить синиц у кормушек от хищных птиц
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РИА Новости

Орнитологи рассказали, как защитить синиц у кормушек от хищных птиц

16:18 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевСиницы у кормушки в Московской области
Синицы у кормушки в Московской области
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Кормушки для птиц необходимо убирать с открытого места, чтобы защитить пернатых обитателей от хищников, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее пользователи социальных сетей пожаловались на хищников, которые нападают на синиц возле кормушек. В частности, автор публикации интересовался, каким способом можно отпугнуть хищных птиц от кормушек для мелких городских птиц, не навредив местной фауне.
"Убрать кормушку с открытого места лучше под ельник. Хищных птиц не нужно подкармливать, просто от кормушки с синицами отвести", - отметили в департаменте.
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