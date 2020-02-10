Орнитологи рассказали, как защитить синиц у кормушек от хищных птиц

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Кормушки для птиц необходимо убирать с открытого места, чтобы защитить пернатых обитателей от хищников, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее пользователи социальных сетей пожаловались на хищников, которые нападают на синиц возле кормушек. В частности, автор публикации интересовался, каким способом можно отпугнуть хищных птиц от кормушек для мелких городских птиц, не навредив местной фауне.