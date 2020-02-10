Четверо вывезенных из Сирии детей прибыли в Свердловскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Четверо детей, вывезенных из Сирии на прошлой неделе, прибыли в Свердловскую область, их состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости в понедельник уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.
Ранее детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова во время рабочего визита в Сирию вывезла из неподконтрольного государству лагеря "Аль-Холь" 35 российских детей, однако самолет из Сирии вылетел с базы "Хмеймим" в Москву только с 26 детьми, еще девять остались в Дамаске до оформления нужных документов. Мороков ранее сообщал, что два мальчика и две девочки (братья и сестры) будут направлены в город Артемовский Свердловской области, где их ждет опекун.
"Мы сегодня их ночью встретили. Из Москвы прилетели в сопровождении сотрудников аппарата уполномоченного. Четверо детей – от семи до 13 лет. Состояние удовлетворительное. Конечно, ясно, что им надо еще более глубокое обследование проходить. Перед отправкой в Сирии они в лагере проходили обследование и в Москве – но там не углубленные были обследования. Сейчас специалисты будут заниматься этими вопросами", - сказал Мороков.
Он уточнил, что детей встречала их бабушка, представители управления социальной политики по городу Артемовский, а также представители аппарата уполномоченного по правам ребенка. В настоящее время дети уже находятся в Артемовском.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии началась летом 2017 года, при детском омбудсмене была создана специальная комиссия. Сайт уполномоченного ранее сообщил, что с декабря 2018 года по данным на 5 февраля 2020 года из Ирака были возвращены 122 российских ребенка, из Сирии - восемь.