Четверо вывезенных из Сирии детей прибыли в Свердловскую область

"Мы сегодня их ночью встретили. Из Москвы прилетели в сопровождении сотрудников аппарата уполномоченного. Четверо детей – от семи до 13 лет. Состояние удовлетворительное. Конечно, ясно, что им надо еще более глубокое обследование проходить. Перед отправкой в Сирии они в лагере проходили обследование и в Москве – но там не углубленные были обследования. Сейчас специалисты будут заниматься этими вопросами", - сказал Мороков.