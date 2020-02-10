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Генпрокуратура назвала регионы, где быть должником особенно неприятно
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РИА Новости

Генпрокуратура назвала регионы, где быть должником особенно неприятно

16:12 10.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВзятка. Архивное фото.
Взятка. Архивное фото.
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Генпрокуратура РФ, обобщив практику выявления нарушений российского законодательства коллекторскими организациями, назвала регионы, где быть должником особенно неприятно.
Как сообщает ведомство, коллекторы при взыскании долгов "часто не соблюдают способы и условия взаимодействия с должниками"; вводят граждан в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, возможности применения к ним административного и уголовного преследования, принадлежности кредитора к органам государственной власти.
"Повсеместно прокурорами пресечены факты оказания психологического давления, унижения чести и достоинства граждан (Удмуртская республика, республика Марий Эл, Воронежская, Калининградская, Кировская, Курская, Новосибирская, Пензенская, Ульяновская, Ярославская области и другие регионы)", - говорится в сообщении.
Кроме того, коллекторы, по информации Генпрокуратуры, часто распространяют конфиденциальную информацию и персональные данные. Такие факты зарегистрированы в Удмуртии, Башкирии, Бурятии, Волгоградской, Воронежской, Новосибирской, Пензенской, Пермской, Ростовской, Ярославской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.
Факты приема на работу в коллекторские организации работников без проверки сведений о возможных судимостях выявлялись в Алтайском крае, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Тюменской и Ярославской областях.
В целом, отмечается в сообщении, в 2019 году прокуроры выявили 500 нарушений законов коллекторами.
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