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В Чувашии отстранили от должностей восемь министров
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РИА Новости

В Чувашии отстранили от должностей восемь министров

16:10 10.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Исполняющая обязанности министра юстиции Наталья Тимофеева и и.о. министра строительства и ЖКХ Алексей Грищенко стали седьмым и восьмым по счету главами министерств, освобожденных от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Николаев 31 января отправил в отставку правительство республики. В течение недели он освободил от должностей шесть министров – финансов, труда, экологии, культуры, экономразвития и транспорта.
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"Освободить Тимофееву Наталью Юрьевну от исполнения обязанностей министра юстиции и имущественных отношений Чувашской республики. Освободить Грищенко Алексея Алексеевича от исполнения обязанностей министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики", - говорится в указах врио главы Чувашии, опубликованных на официальном портале органов власти республики. Уточняется, что указы вступают в силу со дня подписания – 10 февраля.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев. В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашии, решение президента РФ об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики. Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.
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