В Чувашии отстранили от должностей восемь министров

Николаев 31 января отправил в отставку правительство республики. В течение недели он освободил от должностей шесть министров – финансов, труда, экологии, культуры, экономразвития и транспорта.

"Освободить Тимофееву Наталью Юрьевну от исполнения обязанностей министра юстиции и имущественных отношений Чувашской республики. Освободить Грищенко Алексея Алексеевича от исполнения обязанностей министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики", - говорится в указах врио главы Чувашии, опубликованных на официальном портале органов власти республики. Уточняется, что указы вступают в силу со дня подписания – 10 февраля.