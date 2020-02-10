Глава Минобрнауки оценил вопрос развития вузов

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время интервью в МИА "Россия сегодня"

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время интервью в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр науки и высшего образования Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что развитие вузов невозможно рассматривать в отрыве от регионов, в которых они находятся.

Он также отметил, что накануне прошедшего государственного совета министерство провело большую работу с губернаторами. Фальков отметил, что часть наработок министерства по итогам этого взаимодействия уже представлены и обсуждены, и сейчас предстоит решить те задачи, которые были обозначены на госсовете.

"Общий вектор на более тесное взаимодействие с регионами. Развитие университетов и вузов немыслимо, не рассматривается в отрыве от регионов. Университет должен ясно представлять себе региональную повестку, региональные программы развития и участвовать в развитии региональной экономики и социальной сферы", - рассказал Фальков РИА Новости в своем первом интервью на посту министра.