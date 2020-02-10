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Глава Минобрнауки оценил вопрос развития вузов
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РИА Новости

Глава Минобрнауки оценил вопрос развития вузов

16:06 10.02.2020 (обновлено: 17:39 10.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время интервью в МИА "Россия сегодня"
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время интервью в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время интервью в МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что развитие вузов невозможно рассматривать в отрыве от регионов, в которых они находятся.
Он также отметил, что накануне прошедшего государственного совета министерство провело большую работу с губернаторами. Фальков отметил, что часть наработок министерства по итогам этого взаимодействия уже представлены и обсуждены, и сейчас предстоит решить те задачи, которые были обозначены на госсовете.
"Общий вектор на более тесное взаимодействие с регионами. Развитие университетов и вузов немыслимо, не рассматривается в отрыве от регионов. Университет должен ясно представлять себе региональную повестку, региональные программы развития и участвовать в развитии региональной экономики и социальной сферы", - рассказал Фальков РИА Новости в своем первом интервью на посту министра.
Он также отметил, что если вузы не взаимодействуют с регионами, то у министерства будут "непростые разговоры с руководством таких вузов".
Читайте полный текст интервью >>
Валерий Фальков
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Валерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - ОбществоОбщество
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