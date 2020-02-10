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На Ямале пьяный мужчина пытался догнать поезд на угнанной машине
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РИА Новости

На Ямале пьяный мужчина пытался догнать поезд на угнанной машине

16:06 10.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 фев - РИА Новости. Пьяного мужчину задержали правоохранители в Ямало-Ненецком автономном округе за рулем чужого автомобиля, который он угнал в попытке догнать поезд, откуда его высадили за распитие алкоголя, сообщает региональное управление ГИБДД.
Жителя Оренбургской области высадили на железнодорожной станции Сывдарма в ЯНАО из-за того, что он распивал алкоголь. Сойдя с поезда, он наткнулся на машину с заведенным двигателем, двери легковушки заперты не были, пояснили в ГИБДД.
"Увидев работающий автомобиль, злоумышленник решил догнать на нем поезд, но был задержан сотрудниками ДПС. У задержанного установлено алкогольное опьянение... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый проехал на угнанном автомобиле всего два километра, теперь мужчина находится под подпиской о невыезде. Кроме того, полицейские привлекли к административной ответственности владельца транспорта, так как он спровоцировал угон, добавили в автоинспекции.
Сотрудник полиции
29 января, 14:24
Пьяный житель ХМАО угнал машину, заблудился и вызвал на помощь полицию
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