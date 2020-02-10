На Ямале пьяный мужчина пытался догнать поезд на угнанной машине

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 фев - РИА Новости. Пьяного мужчину задержали правоохранители в Пьяного мужчину задержали правоохранители в Ямало-Ненецком автономном округе за рулем чужого автомобиля, который он угнал в попытке догнать поезд, откуда его высадили за распитие алкоголя, сообщает региональное управление ГИБДД.

Жителя Оренбургской области высадили на железнодорожной станции Сывдарма в ЯНАО из-за того, что он распивал алкоголь. Сойдя с поезда, он наткнулся на машину с заведенным двигателем, двери легковушки заперты не были, пояснили в ГИБДД.

"Увидев работающий автомобиль, злоумышленник решил догнать на нем поезд, но был задержан сотрудниками ДПС. У задержанного установлено алкогольное опьянение... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - говорится в сообщении.