Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-10T16:05+0300
https://ria.ru/20200210/1564508511.html
ИППО объявило Год памяти князя Сергея Александровича
https://cdn23.img.ria.ru/images/152464/73/1524647325_0:45:1422:845_1036x0_80_0_0_fb1e1e34afee03d44a4259eddc4b3303.jpg
РИА Новости

ИППО объявило Год памяти князя Сергея Александровича

16:05 10.02.2020
237
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкФотография Великого Князя Сергея Александровича Романова, генерал-губернатора Москвы (сына Императора Александра II Освободителя) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
Фотография Великого Князя Сергея Александровича Романова, генерал-губернатора Москвы (сына Императора Александра II Освободителя) в музее святой царской семьи в Екатеринбурге
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Императорское православное палестинское общество (ИППО) объявило 2020 год Годом памяти великого князя Сергея Александровича Романова и проведет 17 февраля, в день 115-летия его трагической гибели, на Красной площади и в Кремле памятные мероприятия в его честь, сообщили в понедельник РИА Новости в оргкомитете.
Генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович был убит 4 февраля 1905 года (17 февраля по новому стилю) в результате атаки, устроенной членом боевой организации эсеров Иваном Каляевым: когда князь подъезжал к Никольской башне от Николаевского дворца в Кремле, террорист бросил бомбу в его карету.
"Совет ИППО принял решение о том, что 2020 год для нашего общества станет Годом памяти великого князя Сергея Александровича", - сообщили в оргкомитете.
Сергей Романов был пятым сыном Александра II и младшим братом Александра III. В мае 1882 года великий князь стал первым председателем Императорского православного палестинского общества, ныне старейшей общественной организацией России, которая ведет миротворческую, просветительскую, паломническую и благотворительную деятельность на Святой Земле. После смерти Сергея Александровича ИППО возглавила его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна.
Царь Николай II и его семья в Санкт-Петербурге. Начало 1910-х гг
24 сентября 2019, 17:28Религия и мировоззрение
Анна Громова: "Императорский маршрут" учит милосердию
Как сообщили в ИППО, 17 февраля в 09.00 члены организации почтут память великого князя за Божественной литургией в Архангельском соборе Московского Кремля, а в 12.00 на место гибели Сергея Александровича в Кремле, где не так давно был вновь воссоздан памятный крест, будут возложены цветы. Далее, с 11.00 до 14.00, впервые на Красной площади состоится турнир по русскому хоккею, посвященный памяти великого князя. Зрителями и арбитрами состязаний станут известные деятели культуры и выдающиеся спортсмены.
В тот же день в 15.00 будет совершена заупокойная лития у могилы Сергея Романова в Новоспасском монастыре, где также будут возложены цветы. После этого в обители начнутся первые I Всероссийские Сергиевские чтения, посвящённые Сергию Александровичу, по теме: "Истоки современного международного терроризма и трагические уроки России: к 115-летию мученической гибели великого князя Сергия Александровича".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия у Никольской башни Кремля креста в память о князе Сергее Александровиче. 4 мая 2017
4 мая 2017, 13:35Религия и мировоззрение
Путин открыл в Кремле памятник князю Сергею Александровичу
Воссозданный крест в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле был открыт 4 мая 2017 года, в торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Работы по восстановлению креста велись Российским военно-историческим обществом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по поручению президента РФ. Организациями были проведены подробные архивные и исторические исследования, позволившие впоследствии восстановить крест с абсолютной исторической точностью. На лицевой стороне креста-памятника изображено распятие. В нише над крестом помещена икона Богородицы по образу надвратной.
Первоначально памятный бронзовый крест с эмалевыми вставками и изображенным на нем распятым Христом был поставлен у Никольской башни 2 апреля 1908 года на народные пожертвования. У подножья креста была надпись: "Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят". Первого мая 1918 года он был уничтожен, в сносе памятника лично участвовал Владимир Ленин. Весной 1918 года из Кремля была убрана и статуя Александра II из мемориального комплекса в честь императора, в 1928 году весь комплекс был окончательно взорван.
В 1998 году памятник-крест был воссоздан в Новоспасском монастыре, куда перенесли останки Сергея Александровича.
Автомобиль гумконвоя МЧС России. Архивное фото
15 марта 2018, 17:06Религия и мировоззрение
ИППО призвало Россию и ЕС к реализации совместных масштабных гумпроектов
14110016
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеЕлизавета ФедоровнаАнонсы - Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИмператорское православное палестинское обществоМоскваРоссиярелигияОбщество
Рекомендуем
Храм святителя Николая Мирликийского в Котельниках
Московский Никольский храм в Котельниках передали РПЦ
Вид на здание главного Адмиралтейства с Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Депутат Заксобрания предложил переименовать Санкт-Петербург
Знаменная группа на военном параде на Красной площади
Около 15 тысяч человек примут участие в юбилейном Параде Победы
Снег на деревьях в лесу Симферопольского водохранилища
В водохранилищах Крыма за последние дни увеличился приток воды
Икона Спас Нерукотворный прибыла на базу подводных сил Северного флота
Главная икона ВС прибыла в город подводников Гаджиево
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Глава Минобрнауки назвал первоочередную задачу вузов
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
В результате обстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военных
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль делает заявление о позиции Германии касательно дипломатических отношений с Ираном
Экс-глава МИД Германии заявил, что наступил "конец" партии ХДС
Нефтеперерабатывающий завод
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Сотрудник полиции
Двое жителей Алтая сбросили девушку с железнодорожного моста
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 10 февраля 2020
Совещания Мишустина и вице-премьеров будут проходить по понедельникам
Взятка. Архивное фото.
Генпрокуратура назвала регионы, где быть должником особенно неприятно
Геннадий Гатилов
Гатилов: призывы к ядерному разоружению неэффективны из-за США
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили статью западного СМИ про "войну с Россией"
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии по ошибке поздравил руководство Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния