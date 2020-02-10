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В водохранилищах Крыма за последние дни увеличился приток воды
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РИА Новости

В водохранилищах Крыма за последние дни увеличился приток воды

16:01 10.02.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСнег на деревьях в лесу Симферопольского водохранилища
Снег на деревьях в лесу Симферопольского водохранилища
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Снег на деревьях в лесу Симферопольского водохранилища. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Приток воды в водохранилища Крыма в начале февраля увеличился в связи с выпадением осадков, ситуация с водообеспеченностью столицы республики улучшилась, сообщил вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин.
Ранее глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В свою очередь, глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой в водохранилищах, снабжающих город. Планировалось, что вода с 10 февраля будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды.
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"За последние дни февраля ситуация улучшилась, мы получили приток воды по трем водохранилищам Симферополя - 3 миллиона 311 тысяч кубометров, по Ялте - 2 миллиона 304 тысячи, по Белогорску - 5 миллионов, по Алуште - 200 тысяч м куб", - написал на своей странице в Facebook Рюмшин, не уточнив период, за который посчитан приток воды в водохранилища.
Рюмшин отметил, что властям следует решить основную проблему: снизить процент утечек воды путем проведения реконструкций, а также экономного пользования водными ресурсами. Симферополь обеспечивается питьевой водой из трех водохранилищ - Симферопольского, Партизанского и Аянского, на 5 февраля все три водоема были заполнены на треть, с суммарным объемом воды более 17 миллионов кубометров.
Ранее глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что используемый полезный объем воды в Симферополе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях. По данным комитета, на сегодня суточное водопотребление из водохранилищ, обеспечивающих водой столицу Крыма, составляет 140-150 тысяч кубометров.
В Крыму и Севастополе функционируют 15 водохранилищ естественного стока, в системе Северо-крымского канала создано восемь наливных водохранилищ.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
Симферопольское водохранилище
5 февраля, 23:40
В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
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КрымОбщество
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