Круизная компания выплатит компенсации пассажирам Diamond Princess

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Круизная компания Princess Cruises выплатит компенсации всем пассажирам судна Круизная компания Princess Cruises выплатит компенсации всем пассажирам судна Diamond Princess , стоящего на карантине у японского порта Йокогама, сообщается на сайте компании.

"Из-за чрезвычайных обстоятельств на борту Diamond Princess Princess Cruises компенсирует полную стоимость всем пассажирам", - говорится в сообщении.

"Princess Cruises сообщила о намерении компенсировать полную стоимость круиза для всех пассажиров Diamond Princess, которые сейчас находятся на лайнере из-за вынужденного карантина по поводу коронавируса. Туристам вернут все средства, потраченные во время путешествия и карантина", - сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Кроме того, по данным ведомства, помимо стоимости круиза туристам компенсируют "авиаперелет, размещение в гостинице, наземный транспорт, заранее оплаченные береговые экскурсии, чаевые и другие расходы". С туристов не взимается плата за борт в течение дополнительного времени на борту, а также плата за какие-либо расходы на борту во время действия карантина. Члены экипажа судна в свою очередь получат вознаграждение за выполненную работу.

"Princess Cruises также предоставит пассажирам будущий кредит на круиз, равный стоимости круиза, оплаченного за рейс, который закончился 4 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в каюты туристов будут доставлены письма с инструкциями о том, как оформить возврат средств.

Всего на судне у берегов Японии к югу от Токио находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса. В понедельник представители японского ведомства сообщили, что число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло на 60 человек и достигло 130.