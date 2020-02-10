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Круизная компания выплатит компенсации пассажирам Diamond Princess
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РИА Новости

Круизная компания выплатит компенсации пассажирам Diamond Princess

15:59 10.02.2020 (обновлено: 16:57 10.02.2020)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПассажиры лайнера Diamond Princess
Пассажиры лайнера Diamond Princess
© РИА Новости / Иван Захарченко
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Круизная компания Princess Cruises выплатит компенсации всем пассажирам судна Diamond Princess, стоящего на карантине у японского порта Йокогама, сообщается на сайте компании.
"Из-за чрезвычайных обстоятельств на борту Diamond Princess Princess Cruises компенсирует полную стоимость всем пассажирам", - говорится в сообщении.
"Princess Cruises сообщила о намерении компенсировать полную стоимость круиза для всех пассажиров Diamond Princess, которые сейчас находятся на лайнере из-за вынужденного карантина по поводу коронавируса. Туристам вернут все средства, потраченные во время путешествия и карантина", - сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
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Кроме того, по данным ведомства, помимо стоимости круиза туристам компенсируют "авиаперелет, размещение в гостинице, наземный транспорт, заранее оплаченные береговые экскурсии, чаевые и другие расходы". С туристов не взимается плата за борт в течение дополнительного времени на борту, а также плата за какие-либо расходы на борту во время действия карантина. Члены экипажа судна в свою очередь получат вознаграждение за выполненную работу.
"Princess Cruises также предоставит пассажирам будущий кредит на круиз, равный стоимости круиза, оплаченного за рейс, который закончился 4 февраля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в каюты туристов будут доставлены письма с инструкциями о том, как оформить возврат средств.
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Всего на судне у берегов Японии к югу от Токио находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса. В понедельник представители японского ведомства сообщили, что число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло на 60 человек и достигло 130.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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