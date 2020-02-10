Жителя Новороссийска осудили за нападение на фельдшера "скорой"

КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Суд в Суд в Новороссийске приговорил местного жителя к 1,5 годам колонии за нападение на фельдшера "скорой", который приехал оказать мужчине помощь из-за регулярного распития алкоголя, сообщает прокуратура Краснодарского края.

"В суде установлено, что Васюк в состоянии алкогольного опьянения в дневное время 10 февраля 2019 года находился в своей квартире, куда его матерью была вызвана бригада скорой помощи из-за регулярного пьянства последнего. Васюк от медицинской помощи отказался, стал вести себя агрессивно и ударил фельдшера бригады в лицо, причинив потерпевшему контузию головного мозга", - отмечает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что мужчина осужден по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, которое совершил в отношении лица в связи с его служебной деятельностью. По данным ведомства, впоследствии дебошир раскаялся в содеянном.