Жителя Новороссийска осудили за нападение на фельдшера "скорой"

КРАСНОДАР, 10 фев - РИА Новости. Суд в Новороссийске приговорил местного жителя к 1,5 годам колонии за нападение на фельдшера "скорой", который приехал оказать мужчине помощь из-за регулярного распития алкоголя, сообщает прокуратура Краснодарского края.
"В суде установлено, что Васюк в состоянии алкогольного опьянения в дневное время 10 февраля 2019 года находился в своей квартире, куда его матерью была вызвана бригада скорой помощи из-за регулярного пьянства последнего. Васюк от медицинской помощи отказался, стал вести себя агрессивно и ударил фельдшера бригады в лицо, причинив потерпевшему контузию головного мозга", - отмечает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что мужчина осужден по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, которое совершил в отношении лица в связи с его служебной деятельностью. По данным ведомства, впоследствии дебошир раскаялся в содеянном.
"Назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - информирует прокуратура. Кроме того, говорится в сообщении, суд частично удовлетворил иск потерпевшего о взыскании материального ущерба и морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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