Совет молодых дипломатов оценил проект "России сегодня" и Дипакадемии

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Совместный проект Дипакадемии МИД РФ и МИА "Россия сегодня" для молодежи - очень своевременная инициатива, считает председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.
Ректор Дипакадемии МИД России Александр Яковенко и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в понедельник объявили о запуске совместного проекта, в рамках которого молодые люди до 25 лет включительно смогут сформулировать свои предложения по развитию концепции внешней политики РФ. Предусмотрены три номинации: стратегическое видение, региональный аспект и экономический расчет. Работы можно направлять по электронной почте ria-dipacademy@dipacademy.ru
"Это хорошая и своевременная инициатива, особенно с учетом того, что сейчас очень большое внимание молодые ребята уделяют вопросам внешней политики. И со своей стороны Совет молодых дипломатов МИД России это всецело поддерживает. Это очень интересная инициатива, которая даст возможность реализоваться молодежи", - сказал Колпаков РИА Новости.
По его словам, Совет молодых дипломатов МИД РФ также примет участие в отборе работ в рамках проекта. "Мы исходим из того, что участники совета будут изучать и оценивать работы вместе с представителями Дипломатической академии и МИА "Россия сегодня", - отметил он.