Совет молодых дипломатов оценил проект "России сегодня" и Дипакадемии

"Это хорошая и своевременная инициатива, особенно с учетом того, что сейчас очень большое внимание молодые ребята уделяют вопросам внешней политики. И со своей стороны Совет молодых дипломатов МИД России это всецело поддерживает. Это очень интересная инициатива, которая даст возможность реализоваться молодежи", - сказал Колпаков РИА Новости.