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В Нальчике жители 24 домов почти сутки остаются без тепла из-за аварии
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РИА Новости

В Нальчике жители 24 домов почти сутки остаются без тепла из-за аварии

15:54 10.02.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковБатарея в подъезде одного из жилых домов
Батарея в подъезде одного из жилых домов
© РИА Новости / Виталий Аньков
Батарея в подъезде одного из жилых домов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 фев - РИА Новости. Жители 24 многоквартирных домов и шесть социальных объектов в Нальчике почти сутки остаются без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе, сообщает МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания".

"Девятого февраля с 18.00 отключили отопление и горячее водоснабжение на участке котельной "9 января", прорыв теплосети диаметром 530 миллиметров возле железнодорожного вокзала по проспекту Ленина в Нальчике", - говорится в сообщении компании в Instagram.

По ее данным, под отключение попали 24 многоквартирных жилых дома по проспекту Шогенцукова, а также по улицам Захарова, Осетинская, Нахушева и Кабардинская. Кроме того, без тепла остаются школа, лицей, детский сад, музыкальная школа, церковь и мечеть.
"За время проведения аварийных работ абонентам, оставшимся без тепловой энергии, будет сделан перерасчет", - отмечает компания.
В настоящее время температура воздуха в Нальчике составляет -7 градусов.
Высоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму.
21 января, 08:40
Авария оставила без тепла и света более 14 тысяч жителей Воронежа
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