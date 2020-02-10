В Нальчике жители 24 домов почти сутки остаются без тепла из-за аварии

"Девятого февраля с 18.00 отключили отопление и горячее водоснабжение на участке котельной "9 января", прорыв теплосети диаметром 530 миллиметров возле железнодорожного вокзала по проспекту Ленина в Нальчике", - говорится в сообщении компании в Instagram.

По ее данным, под отключение попали 24 многоквартирных жилых дома по проспекту Шогенцукова, а также по улицам Захарова, Осетинская, Нахушева и Кабардинская. Кроме того, без тепла остаются школа, лицей, детский сад, музыкальная школа, церковь и мечеть.