Экс-глава МИД Германии заявил, что наступил "конец" партии ХДС

Не ангельский характер. В ХДС зреет бунт против Ангелы Меркель Три дня прошло после провала христианских демократов на региональных выборах, а канцлерин не проронила ни слова. С другой стороны, к этой кампании она не имела никакого отношения. Отстранилась. Так что это фиаско ее соратников. Что их и взбесило.