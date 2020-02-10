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Экс-глава МИД Германии заявил, что наступил "конец" партии ХДС
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РИА Новости

Экс-глава МИД Германии заявил, что наступил "конец" партии ХДС

15:47 10.02.2020
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© AFP 2020 / John MacdougallГлава МИД Германии Зигмар Габриэль делает заявление о позиции Германии касательно дипломатических отношений с Ираном
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль делает заявление о позиции Германии касательно дипломатических отношений с Ираном
© AFP 2020 / John Macdougall
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бывший глава германского МИД и экс-лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль на фоне решения главы минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера заявил, что партии Христианско-демократический союз (ХДС) пришел конец.
"Мы являемся свидетелями конца второй крупной народной партии в Германии: после СДПГ ХДС также больше не может преодолевать разногласия внутри партии. Фланги слишком сильно расходятся", - заявил Габриэль таблоиду Bild.
Не ангельский характер. В ХДС зреет бунт против Ангелы Меркель
30 октября 2019, 17:12Акценты
Не ангельский характер. В ХДС зреет бунт против Ангелы МеркельТри дня прошло после провала христианских демократов на региональных выборах, а канцлерин не проронила ни слова. С другой стороны, к этой кампании она не имела никакого отношения. Отстранилась. Так что это фиаско ее соратников. Что их и взбесило.
По мнению Габриэля, в настоящее время федеральное правительство ФРГ "парализовано". "Я предполагаю, что пройдет немного времени до того, как будут новые выборы", - отметил экс-глава германского МИД.
Крамп-Карренбауэр на встрече руководства партии Христианско-демократический союз сообщила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на выборах 2021 года и планирует к лету организовать процесс по выбору кандидатуры канцлера, подготовить партию к будущему и потом отказаться от председательства в партии. По данным таблоида Bild, заявление Крамп-Карренбауэр стало неожиданностью для канцлера Ангелы Меркель, которой заранее не было известно о таких планах.
В конце 2018 года Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается полностью доработать четвертый срок на посту главы правительства ФРГ - до 2021 года. Больше выдвигать свою кандидатуру она не намерена.
Ее преемницей считалась Крамп-Карренбауэр, однако министр обороны не пользуется популярностью среди населения, а ее лидерские позиции сильно ослабли из-за скандала в регионе Тюрингия. В Тюрингии фракция ХДС в ландтаге вопреки линии федерального бюро проголосовала вместе с "Альтернативой для Германии" и обеспечила избрание премьер-министром Томас Кеммериха.
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28 января, 14:55
В бундестаге раскритиковали состояние вооруженных сил Германии
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Аннегрет Крамп-КарренбауэрЗигмар ГабриэльХристианско-демократический союз ГерманииМИД ГерманииАнгела МеркельГерманияВ мире
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