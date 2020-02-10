Москвичей предупредили о снегопаде и гололедице

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает горожан о мокром снеге, метели и гололедице с вечера понедельника до утра вторника.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 20.00 10 февраля до 10.00 11 февраля по городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололед, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13- 18 м/с, гололедица", - говорится в сообщении на сайте главка.
В связи с этим ведомство рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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