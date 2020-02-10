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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T16:55+0300
https://ria.ru/20200210/1564507585.html
Турция нанесла удар по позициям сирийских войск в Идлибе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564509222_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ae0e6de0293e103e4144ea13c936dabc.jpg
РИА Новости

Турция нанесла удар по позициям сирийских войск в Идлибе

15:43 10.02.2020 (обновлено: 16:55 10.02.2020)
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© AFP 2020 / Omar Haj KadourТурецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
Турецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
© AFP 2020 / Omar Haj Kadour
АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Турция поразила позиции сирийских войск, откуда велся артобстрел турецких военных в сирийском Идлибе, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в понедельник.
Ранее телеканал NTV со ссылкой на минобороны Турции сообщил о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе.

"На это подлое нападение был дан многократный ответ, уничтожены вражеские цели, кровь наших солдат не осталась не отмщенной. Военный преступник, который отдал этот предательский приказ, направил его не только против Турции, но и всего мирового сообщества. Наши ВС, которые во всем мире прилагают усилия ради мира и стабильности, будут продолжать ломать руки тем, кто покусился на наш флаг, и держать в страхе врага", - написал Алтун в Twitter.

По сообщению телеканала NTV, президент Турции Тайип Эрдоган проводит встречу с министром обороны Хулуси Акаром в связи с новым инцидентом с гибелью турецких военных в Идлибе.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
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Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Обсудить 13
Война в СирииНур-СултанМинобороны ТурцииАнкара (провинция)Башар АсадВладимир ПутинСирияВойна в СирииТурцияВ мире
Популярные комментарии
Теперь Турция прикрывает террористов. Жадность никогда до добра не доводила.
10 февраля, 15:49
llevone2017
3810002
Эрдоган бьётся до конца. Это вызывает уважения. Вопрос в том долго ли мы будем этот терпеть?
10 февраля, 15:53
ЕМЕвгений Мирный
3000010
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