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Совещания Мишустина и вице-премьеров будут проходить по понедельникам
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РИА Новости

Совещания Мишустина и вице-премьеров будут проходить по понедельникам

15:43 10.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 10 февраля 2020
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 10 февраля 2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 10 февраля 2020
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин будет начинать регулярные совещания с вице-премьерами в Белом доме по понедельникам в 9 утра, сообщил РИА Новости источник в аппарате правительства.
"Это будет по подельникам в 9 утра. Мишустину так удобнее, поскольку он привык начинать рабочий день рано с утра",- сказал собеседник агентства.
Его предшественник Дмитрий Медведев также проводил такие встречи со своими заместителями по понедельникам, но, как правило, они начинались после полудня.
График остальных мероприятий в правительстве пока остается без изменений.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 10 февраля 2020
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