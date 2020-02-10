Совещания Мишустина и вице-премьеров будут проходить по понедельникам

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин будет начинать регулярные совещания с вице-премьерами в Белом доме по понедельникам в 9 утра, сообщил РИА Новости источник в аппарате правительства.

"Это будет по подельникам в 9 утра. Мишустину так удобнее, поскольку он привык начинать рабочий день рано с утра",- сказал собеседник агентства.

Его предшественник Дмитрий Медведев также проводил такие встречи со своими заместителями по понедельникам, но, как правило, они начинались после полудня.