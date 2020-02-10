Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T15:44+0300
https://ria.ru/20200210/1564507474.html
Коронавирус привел к перебоям в производстве автомобилей в Японии
https://cdn23.img.ria.ru/images/155682/65/1556826535_0:227:3077:1957_1036x0_80_0_0_7ff3e27de48902b37677a169462cde38.jpg
РИА Новости

Коронавирус привел к перебоям в производстве автомобилей в Японии

15:43 10.02.2020 (обновлено: 15:44 10.02.2020)
520
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭмблема Nissan
Эмблема Nissan
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 10 фев – РИА Новости. Один из ведущих автопроизводителей в Японии компания Nissan Motor приостановит работу одного из заводов на юге страны в связи с задержками в поставках комплектующих из Китая, где распространяется коронавирус нового типа.
По данным телеканала NHK, речь идет о работе завода, расположенного в населенном пункте Канда префектуры Фукуока на острове Кюсю. Работа будет остановлена 14 и 17 февраля.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине. 10 февраля 2020
Вчера, 15:05
Си Цзиньпин выразил уверенность в победе над коронавирусом
Телеканал подчеркивает, что данный случай стал первым, когда вспышка коронавируса в Китае негативно отразилась на производстве автомобилей внутри Японии.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
222101
Обсудить 0
АвтоРаспространение коронавируса MERS - 2015 годNissan MotorКитайЯпонияУханьТокиоВ мире
Рекомендуем
Пассажиры лайнера Diamond Princess
Круизная компания выплатит компенсации пассажирам Diamond Princess
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
У России нет договоренности с Китаем о передаче штамма коронавируса
Столкновение катеров на Пхукете
Альянс турагентств назвал ЧП на Пхукете беспрецедентным случаем
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине. 10 февраля 2020
Си Цзиньпин выразил уверенность в победе над коронавирусом
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
ЕС вывез из Китая более 500 европейских граждан
Коронавирус 2019-nCoV
Китай обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к ученым РАН
Турецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
Турция нанесла удар по позициям сирийских войск в Идлибе
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
В Китае успешно проверили российские тест-системы на коронавирус
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
Сотрудник полиции
Двое жителей Алтая сбросили девушку с железнодорожного моста
Президент США Дональд Трамп
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль делает заявление о позиции Германии касательно дипломатических отношений с Ираном
Экс-глава МИД Германии заявил, что наступил "конец" партии ХДС
Гражданин КНР в автобусе
СМИ: инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней
Парадный расчет Воздушно-космических сил на генеральной репетиции военного парада на Красной площади
Шойгу рассказал, каким будет юбилейный парад Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния