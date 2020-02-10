Адвокат рассказал об убитом в Уфе, подозреваемым в педофилии

"В последний раз он вышел из мест лишения свободы в октябре 2018 года и находился под административным надзором восемь лет. Есть вопросы к правоохранителям, как они следили за ним, поставили ли соседей мужчины в известность, кто живет рядом", - сказал РИА Новости адвокат.