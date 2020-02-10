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Адвокат рассказал об убитом в Уфе, подозреваемым в педофилии
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РИА Новости

Адвокат рассказал об убитом в Уфе, подозреваемым в педофилии

15:31 10.02.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
УФА, 10 фев – РИА Новости. Подозреваемый в педофилии мужчина, до смерти избитый уфимцем Владимиром Санкиным, недавно освободился из колонии и находился под административным надзором правоохранителей, сообщил РИА Новости адвокат Санкина Искандер Кабиров.
Ранее сообщалось, что в отношении 33-летнего уфимца Владимира Санкина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В отношении 54-летнего мужчины, который скончался в ходе драки, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего". После инцидента правозащитный центр "Единой России" попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова взять на личный контроль следствие по делу жителя Уфы, который избил мужчину, подозреваемого в домогательстве к детям.
По данным адвоката Санкина Искандера Кабирова, 54-летний подозреваемый в домогательствах к несовершеннолетним был три раза судим и в момент инцидента находился под административным надзором.
"В последний раз он вышел из мест лишения свободы в октябре 2018 года и находился под административным надзором восемь лет. Есть вопросы к правоохранителям, как они следили за ним, поставили ли соседей мужчины в известность, кто живет рядом", - сказал РИА Новости адвокат.
По его словам, Санкин два месяца будет находиться под домашним арестом. "По решению суда ему нельзя пользоваться интернетом, телефонной связью, общаться он может только с родными и с адвокатом. Территориально дальше своего частного двора выходить не может", - пояснил адвокат условия домашнего ареста подозреваемого.
Владимир Санкин
4 февраля, 17:21
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