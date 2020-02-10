В Южной Корее оштрафуют два российских танкера, переливавшие нефть

СЕУЛ, 10 фев – РИА Новости. Два российских танкера были пойманы в Два российских танкера были пойманы в Южной Корее в ходе незаконного переливания нефти без уведомления властей, им выпишут штраф, сообщили РИА Новости в береговой охране города Кунсан.

Два российских танкера водоизмещением 2800 тонн и 5000 тонн 9 февраля у берегов Кунсана примерно в 14.15 (08.15) переливали нефть, не сообщив об этом предварительно в Министерство океанов и рыболовства, как того требует местное законодательство. Как отметили в береговой охране, предупреждать власти необходимо потому, что в случае утечки нефти суда могут просто скрыться с места происшествия.

"Переливать нефть на море очень опасно. Ведь из-за волн суда качаются, нефть может пролиться и попасть в море. Поэтому обо всех подобных ситуациях нужно сообщать властям … Но иностранные суда при использовании в Южной Корее портового оборудования должны вносить плату. Танкеры, видимо, переливали нефть без разрешения, чтобы сэкономить. Такой способ позволяет им быстро передвигаться и сократить расходы", - сообщил корреспонденту РИА Новости ответственный за общение с прессой береговой охраны Кунсана лейтенант Но Сан Гю.

По его словам, информация в СМИ о том, что было "заведено уголовное дело или уже установлен размер штрафа", не соответствует действительности. "В пятницу и воскресенье мы обнаружили танкеры, и сейчас ведется расследование", - сказал Но Сан Гю. Лейтенант пояснил, что никто из команды не был задержан. Так как эта ситуация касается скорее экологической безопасности, береговая охрана в случае обнаружения такой ситуации не конфискует груз, а выписывает штраф, который нужно оплатить в установленный срок, и отпускает суда.

По словам Но Сан Гю, по закону владельцам судов грозит штраф до миллиона вон (примерно 850 долларов) на каждый из двух танкеров, но в действительности "обычно размер штрафа составляет примерно 300 тысяч вон" (около 250 долларов).