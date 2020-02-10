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ЕС вывез из Китая более 500 европейских граждан
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РИА Новости

ЕС вывез из Китая более 500 европейских граждан

15:29 10.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
Пассажиры рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Европейский союз в рамках мер противодействия распространению коронавируса вывез на родину из Китая более пятисот европейских граждан, сообщил в понедельник член Еврокомиссии по управлению кризисными ситуациями Янеш Ленарчич.
"Европейский союз задействовал свои антикризисные механизмы… в связи с эпидемией коронавируса. Страны-члены ЕС в координации проводят необходимые мероприятия. В этом контексте я хочу отметить успешный процесс репатриации более 500 граждан стран ЕС из Китая в их страны проживания", - сказал еврокомиссар. "Наш кризисный центр работает круглосуточно, мы работаем над нашей готовностью, совместной координацией усилий и над возможным противодействием в связи с коронавирусом", - добавил он.
Ленарчич поддержал намеченное на этой неделе экстренное совещание министров здравоохранения стран ЕС, подчеркнув, что оно позволит членам союза скоординировать усилия и обсудить предстоящие совместные шаги по взаимодействию в сложившейся "опасной ситуации".
По словам еврокомиссара, ЕК находится в постоянном контакте с властями Китая, чтобы определить и оказать необходимую помощь, а также предусмотреть совместные шаги по дальнейшему преодолению распространения заболевания.
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"Китай нас информировал, что он нуждается в дополнительных средствах личной защиты, таких как перчатки, маски. Мы сейчас оцениваем наши возможности и то, что ЕС может предложить китайским коллегам. Что-то в этом смысле уже было сделано, были отправлены порядка 12 тонн из Германии и Франции бортом, который был профинансирован Еврокомиссией", - подчеркнул Ленарчич.
Отвечая на вопрос о том, есть ли какой-либо прогресс в разработке вакцины против коронавируса, представитель ЕК выразил надежду, что она в скором времени появится. "Вы знаете, что ЕК в прошлом месяце выделила 10 миллионов евро на научные исследования. Эти деньги могут пойти на поддержку нескольких проектов. Сейчас этот процесс уже запущен. Надеемся, что эта поддержка будет эффективна и мы получим желаемое, и вакцина в ближайшее время появится", - сказал он.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаЕврокомиссияЕвросоюзКитайУханьВ мире
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