Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Прокуратура запросила 16 лет колонии строгого режима и 196 миллионов рублей штрафа для экс-начальника столичного главка СК генерала Прокуратура запросила 16 лет колонии строгого режима и 196 миллионов рублей штрафа для экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова по делу о двух взятках, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.

Для других фигурантов — бывшего начальника управления собственной безопасности СК Михаила Максименко и экс-главы управления СК по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко — обвинение настаивает на 17 и 15 годах колонии строгого режима (с учетом уже вынесенного Максименко приговора по другому делу).

Кроме того, Максименко предложено оштрафовать на 250 миллионов рублей, Крамаренко — на 195 миллионов, отметил адвокат.

Прения проходят в закрытом режиме, детали не разглашаются.

По данным следствия, офицеры получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянца), который затем поделили. Дрыманову досталась пятая часть от суммы — 200 тысяч долларов.

Второй эпизод связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.

В апреле прошлого года Максименко приговорили за два эпизода взяточничества, один из которых опять же был связан с Итальянцем, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей.