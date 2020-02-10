Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Прокуратура запросила 16 лет колонии строгого режима и 196 миллионов рублей штрафа для экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова по делу о двух взятках, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.
Для других фигурантов — бывшего начальника управления собственной безопасности СК Михаила Максименко и экс-главы управления СК по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко — обвинение настаивает на 17 и 15 годах колонии строгого режима (с учетом уже вынесенного Максименко приговора по другому делу).
Кроме того, Максименко предложено оштрафовать на 250 миллионов рублей, Крамаренко — на 195 миллионов, отметил адвокат.
Прения проходят в закрытом режиме, детали не разглашаются.
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По данным следствия, офицеры получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянца), который затем поделили. Дрыманову досталась пятая часть от суммы — 200 тысяч долларов.
Второй эпизод связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде на процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.
В апреле прошлого года Максименко приговорили за два эпизода взяточничества, один из которых опять же был связан с Итальянцем, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей.
Никандров получил пять с половиной лет колонии, но уже досрочно вышел на свободу.
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