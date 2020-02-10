ЕР просит избежать дефицита продукции для сердечно-сосудистой хирургии

В ЕР напомнили, что ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления, предусматривающий временный запрет на закупки за рубежом медицинских устройств для сердечно-сосудистой хирургии. Документом вводится ограничение сроком на два года на закупку данных устройств из иностранных государств "в целях создания для РФ технологических и экономических преимуществ".

"Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия") направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова и министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой пояснить, не возникнет ли дефицит медицинской продукции для сердечно-сосудистой хирургии, если государственным медучреждениям ограничат на два года закупку иностранных стентов для коронарных артерий и катетеров", - говорится в сообщении.

Менделевич пояснил, что к нему в социальных сетях обратились люди, которых напрямую затрагивает эта инициатива. В своем письме депутат отметил, что в ряде стран для стимулирования собственных предприятий выделяются определенные квоты или субсидии на производство или разработку продукции, в том числе и медицинской.

"Безусловно, поддержка и развитие отечественной промышленности - это важное стратегическое направление. Однако во все времена в нашей стране приоритетом всегда был именно человек, с его потребностями и запросами", - подчеркнул Менделевич, слова которого приводятся в сообщении.