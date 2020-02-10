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ЕР просит избежать дефицита продукции для сердечно-сосудистой хирургии
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РИА Новости

ЕР просит избежать дефицита продукции для сердечно-сосудистой хирургии

15:28 10.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Единая Россия" просит Минпромторг и Минздрав РФ разъяснить инициативу об ограничении закупок медицинской продукции для сердечно-сосудистой хирургии и предотвратить дефицит необходимых средств, который может возникнуть из-за ограничения, сообщается на официальном сайте партии.
В ЕР напомнили, что ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления, предусматривающий временный запрет на закупки за рубежом медицинских устройств для сердечно-сосудистой хирургии. Документом вводится ограничение сроком на два года на закупку данных устройств из иностранных государств "в целях создания для РФ технологических и экономических преимуществ".
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"Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия") направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова и министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой пояснить, не возникнет ли дефицит медицинской продукции для сердечно-сосудистой хирургии, если государственным медучреждениям ограничат на два года закупку иностранных стентов для коронарных артерий и катетеров", - говорится в сообщении.
Менделевич пояснил, что к нему в социальных сетях обратились люди, которых напрямую затрагивает эта инициатива. В своем письме депутат отметил, что в ряде стран для стимулирования собственных предприятий выделяются определенные квоты или субсидии на производство или разработку продукции, в том числе и медицинской.
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"Безусловно, поддержка и развитие отечественной промышленности - это важное стратегическое направление. Однако во все времена в нашей стране приоритетом всегда был именно человек, с его потребностями и запросами", - подчеркнул Менделевич, слова которого приводятся в сообщении.
В целях недопущения массовой паники важно оперативно получить обоснованный ответ курирующих ведомств, заключил он.
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Борис МенделевичМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоДенис МантуровГосдума РФЕдиная РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияОбщество
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