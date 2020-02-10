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2020-02-10T15:26+0300
https://ria.ru/20200210/1564506754.html
RT рассказал историю труженицы тыла в рамках проекта #ПочтаПобеды
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РИА Новости

RT рассказал историю труженицы тыла в рамках проекта #ПочтаПобеды

15:26 10.02.2020
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Телеканал RT в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказал историю труженицы тыла Анны Терехиной.
Ее муж в 1941 году без вести пропал на фронте. Всю войну женщина проработала в тылу с сыном на руках — учительницей в школе, а после уроков — на распиле бревён для госпиталя. Замуж больше не выходила.
Благодаря проекту #ПочтаПобеды любой желающий может написать ей письмо к празднику 9 мая. Адрес: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Терёхиной Анне Георгиевне. Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов можно присылать по адресу pochtapobedy@rttv.ru.
RT набрал десять миллиардов просмотров на Youtube
29 января, 13:49
RT набрал десять миллиардов просмотров на YouTube
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Телеканал RTОбщество
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