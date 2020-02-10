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Дипакадемия хочет организовать дистанционное обучение для дипломатов
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РИА Новости

Дипакадемия хочет организовать дистанционное обучение для дипломатов

15:17 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРектор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дипломатическая академия МИД России планирует организовать дистанционное обучение для работающих за границей дипломатов, сообщил журналистам ректор учебного заведения Александр Яковенко.
"Переподготовка дипломатов для нас очень важна. И сейчас мы активно работаем над так называемым "дипломатическим минимумом". То есть это некий объем знаний, который требуется для современного дипломата и, в частности, для его понимания, что произошло за год-два во внешней политике, в том числе в области высоких технологий и других областях", - сказал Яковенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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По словам спикера, сегодня дипслужба охватывает не только чистую дипломатию, академия также готовит специалистов в области высоких технологий и цифровой дипломатии. "Нужно понимать, как работают соцсети… что можно, что нельзя, что интересно. Эти все компоненты являются частью современного дипломата, частью его подготовки. То, чему его учили 10-15 лет назад, на сегодняшний день нужно дополнять новыми знаниями", - пояснил ректор.
При этом, по его словам, такую подготовку несложно организовать для тех, кто работает в Москве, но не для специалистов, находящихся за границей. "И поэтому мы сейчас будем создавать специальные направления, которые связаны с дистанционным обучением. С тем, чтобы любой дипломат, который, например, работает в Африке и будет там еще работать несколько лет, чтобы он имел возможность такой же подготовки, как и у тех, кто работает в Москве", - уточнил Яковенко.
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Дипломатическая академия МИД РФРоссияАлександр ЯковенкоОбщество
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