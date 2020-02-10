Дипакадемия хочет организовать дистанционное обучение для дипломатов

"Переподготовка дипломатов для нас очень важна. И сейчас мы активно работаем над так называемым "дипломатическим минимумом". То есть это некий объем знаний, который требуется для современного дипломата и, в частности, для его понимания, что произошло за год-два во внешней политике, в том числе в области высоких технологий и других областях", - сказал Яковенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам спикера, сегодня дипслужба охватывает не только чистую дипломатию, академия также готовит специалистов в области высоких технологий и цифровой дипломатии. "Нужно понимать, как работают соцсети… что можно, что нельзя, что интересно. Эти все компоненты являются частью современного дипломата, частью его подготовки. То, чему его учили 10-15 лет назад, на сегодняшний день нужно дополнять новыми знаниями", - пояснил ректор.