В Киеве неизвестные облили зеленкой памятник Ватутину

КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Неизвестные в центре Неизвестные в центре Киева облили зеленкой памятник генералу Николаю Ватутину, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял освобождение города, один из участников инцидента задержан, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Неизвестные облили зеленым веществом памятник и бросились наутек. Правоохранители догнали и задержали одного из беглецов. Для выяснения всех обстоятельств 19-летнего правонарушителя доставили в Печерское управления полиции", - сообщили в полиции.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье ночью. Правоохранители завели уголовное дело. Задержанного подозревают в надругательстве над местом захоронения, за это ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас полицейские ищут второго фигуранта, которому удалось сбежать.

В октябре 2018 года несколько десятков националистов пытались снести памятник Ватутину, однако им помешали сотрудники полиции. В ноябре 2019 года на этом же памятнике появилась надпись "Враг".

Новый глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович ранее заявил, что памятник генералу Ватутину в Киеве не может быть снесен, поскольку это не просто памятник, а место его захоронения. По этой же причине данного монумента нет в списке на декоммунизацию.

В годы Великой Отечественной войны Ватутин возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной рады Украины в центре Киева.