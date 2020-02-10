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В Киеве неизвестные облили зеленкой памятник Ватутину
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РИА Новости

В Киеве неизвестные облили зеленкой памятник Ватутину

15:16 10.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Залесский / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Виталий Залесский
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Неизвестные в центре Киева облили зеленкой памятник генералу Николаю Ватутину, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял освобождение города, один из участников инцидента задержан, сообщила пресс-служба полиции Киева.
"Неизвестные облили зеленым веществом памятник и бросились наутек. Правоохранители догнали и задержали одного из беглецов. Для выяснения всех обстоятельств 19-летнего правонарушителя доставили в Печерское управления полиции", - сообщили в полиции.
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По данным пресс-службы, инцидент произошел в воскресенье ночью. Правоохранители завели уголовное дело. Задержанного подозревают в надругательстве над местом захоронения, за это ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас полицейские ищут второго фигуранта, которому удалось сбежать.
В октябре 2018 года несколько десятков националистов пытались снести памятник Ватутину, однако им помешали сотрудники полиции. В ноябре 2019 года на этом же памятнике появилась надпись "Враг".
Новый глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович ранее заявил, что памятник генералу Ватутину в Киеве не может быть снесен, поскольку это не просто памятник, а место его захоронения. По этой же причине данного монумента нет в списке на декоммунизацию.
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В годы Великой Отечественной войны Ватутин возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Памятник Ватутину расположен в парке возле здания Верховной рады Украины в центре Киева.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
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