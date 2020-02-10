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Президент Германии по ошибке поздравил руководство Ирана
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РИА Новости

Президент Германии по ошибке поздравил руководство Ирана

15:23 10.02.2020
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© РИА Новости / Михаил МаркивПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
© РИА Новости / Михаил Маркив
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что посольство ФРГ в Иране ошибочно отправило от его имени руководству Исламской Республики телеграмму с поздравлением с годовщиной исламской революции, сообщает газета Welt.
В 2019 году Штайнмайер передал властям Ирана на 40-летие революции "сердечные поздравления" и заверил президента Ирана Хасана Роухани, что Германия приложит все усилия, чтобы обеспечить сохранение ядерной сделки. Центральный совет евреев в Германии во главе с председателем Йозефом Шустером раскритиковал Штайнмайера за это поздравление.
"В этом году аппарат президента предварительно подготовил текст сообщения в адрес иранских властей, который должен был быть отправлен в посольство Германии в Тегеране с указанием не передавать адресату без дополнительного одобрения Берлина. В свете напряженных отношений с Ираном, Штайнмайер решил не отправлять телеграмму к национальному празднику, но немецкие дипломаты в Тегеране поспешили и отправили послание заранее", - сообщает газета со ссылкой на аппарат президента.
Позже посол Германии в Иране уведомил иранские власти об ошибочной отправке телеграммы и о том, что в этом году президент Германии воздерживается от поздравлений в адрес главы Исламской Республики Иран.
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Ежегодно в Иране в начале февраля отмечается годовщина победы исламской революции 1979 года. В этом году отмечается 41-я годовщина победы революции, результатом которой стало падение династии Пехлеви и впоследствии становление в Иране исламской республики.
Традиционно торжества в Иране в связи с годовщиной начинаются 1 февраля и длятся десять дней: с момента возращения из многолетней ссылки лидера антимонархического движения имама Хомейни до формальной победы революции 11 февраля, когда военное командование объявило о нейтралитете. Празднования носят название "Дахе-е фаджр" ("Десять дней рассвета").
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Хасан РоуханиФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияИранВ мире
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