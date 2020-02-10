В Подмосковье ликвидировали открытое горение на свиноферме

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на свиноферме в городском округе Мытищи, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

Ранее сообщалось, что кровля свинофермы загорелась на площади 300 квадратных метров на Ярославском шоссе в городском округе Мытищи.

"В 14.22 возгорание было локализовано на площади 300 квадратных метров, в 14.39 - ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.