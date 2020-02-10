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В Подмосковье ликвидировали открытое горение на свиноферме
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РИА Новости

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на свиноферме

15:15 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра в Тамбове
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на свиноферме в городском округе Мытищи, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.
Ранее сообщалось, что кровля свинофермы загорелась на площади 300 квадратных метров на Ярославском шоссе в городском округе Мытищи.
"В 14.22 возгорание было локализовано на площади 300 квадратных метров, в 14.39 - ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе почти 500 свиней погибли в результате крупного пожара на свиноферме в деревне Настасьино в Можайском районе Подмосковья.
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