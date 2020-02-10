Геннадий Гатилов: для мировой безопасности сейчас не лучшие времена

Нужно ли реформировать Совет ООН по правам человека, какие приоритеты у России будут после избрания в СПЧ, что ждать от конференции по ДНЯО и как планируют отмечать в Женеве 75-летие Победы, в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказал постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов

— Женева остается одной из ключевых площадок для обсуждения вопросов сирийского урегулирования. На заседании Совета Безопасности представителями ООН было заявлено, что здесь вскоре должна собраться и астанинская Рабочая группа по задержанным лицам. Над чем еще работают российские дипломаты?

— В Женеве действительно делается многое для достижения мира в Сирии. Скучать нам точно не приходится: это и деятельность Гуманитарной целевой группы, в которой обсуждаются различные аспекты оказания содействия сирийскому населению, а также функционирование Целевой группы по прекращению огня.

Заметно прибавилось работы после запуска 30 октября 2019 года сирийского Конституционного комитета, что стало возможным благодаря слаженным усилиям стран-гарантов астанинского формата – России, Турции и Ирана. Комитет принял правила процедуры и сформировал редакционную комиссию. Состоялись два заседания. Активно готовится третья переговорная сессия.

Отдельно выделю наше плодотворное взаимодействие с офисом спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии и самим Гейром Педерсеном. Оказываем всю возможную поддержку усилиям ооновской миссии, с которой, скажу без преувеличения, мы находимся в ежедневном контакте.

Можно констатировать, что наша работа по Сирии, включая согласованные действия всей астанинской тройки, позволила достигнуть значительного прогресса практически во всех аспектах сирийского урегулирования. Важно, что в целом одержана победа над терроризмом. Этого удалось добиться благодаря действиям сирийской армии при решающей поддержке ВКС России.

Теперь остро стоит необходимость в запуске комплексного процесса восстановления Сирии. Активно используем площадку упомянутой Гуманитарной целевой группы для соответствующей работы с нашими западными коллегами. Призываем отказаться от политизации гуманитарного досье, снять наложенные на Сирию ограничения.

Что касается упомянутой Рабочей группы астанинского формата по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, то ООН является ее полноправным членом. Группа сейчас действительно обсуждает модальности проведения очередного заседания. Однако досье, которым занимаются российские, турецкие, иранские и ооновские специалисты, очень чувствительное. Оно скорее требует тишины, нежели повышенного публичного внимания, поэтому предлагаю не забегать вперед и позволить профессионалам спокойно работать.

— Правозащитный сектор ООН испытывает серьезные трудности, если судить по заявлениям официальных лиц и НПО. Говорится и о том, что нужна серьезная реформа. Хотелось бы узнать ваши оценки.

— Это всего лишь одна из многих точек зрения. В ООН существует целая система механизмов в области прав человека, и проблемы, которые они испытывают, носят совершенно разный характер.

Например, договорные органы по правам человека в структурной реформе не нуждаются, однако избавить их от вмешательства внешних сил и политизации не мешало бы.

Много говорится о том, что реформа требуется Совету ООН по правам человека. Это опять же не так. Совет функционирует не без проблем, но с задачами своими справляется. И СПЧ, и государства, и ООН в целом только выиграли бы от снижения уровня политизации, переключения на злободневные тематические вопросы поощрения прав человека, усиления деятельности в области технического содействия и наращивания правозащитного потенциала государств.

— Насколько известно, Россия выдвинула свою кандидатуру в Совет ООН по правам человека на будущий год. Каковы будут наши приоритеты в СПЧ после избрания?

— Они не изменятся. Это выстраивание конструктивного диалога, уважение национальных особенностей и ценностей, неукоснительное соблюдение норм международного права, противодействие расизму, ксенофобии и нетерпимости. Как и прежде, Россия будет проводить линию на продвижение принципа взаимоуважительного и равноправного сотрудничества, противодействие двойным стандартам и политизации. Мы продолжим оказывать содействие осуществлению международных проектов в области прав человека под эгидой ООН, развивать взаимодействие с механизмами международного контроля в правозащитной сфере.

— Через три месяца в Нью-Йорке откроется конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. С каким багажом, по вашему мнению, международное сообщество подходит к обзорной конференции? Каковы российские приоритеты?

— Вынужден констатировать, что архитектура международной безопасности переживает не лучшие времена. На наших глазах стремительно распадается с таким трудом создававшаяся нашими предшественниками система договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Ответственность за это полностью лежит на США, которые почти 20 лет назад взяли курс на ее демонтаж, выйдя из Договора по противоракетной обороне. В прошлом году Вашингтон денонсировал Договор о ракетах средней и меньшей дальности, несмотря на наши неоднократные и настойчивые предложения урегулировать озабоченности через предусмотренный договором консультативный механизм. Эти два деструктивных шага нанесли серьезный удар по стратегической стабильности и, как следствие, по международной безопасности. Нынешняя администрация США также полностью похоронила идею ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который, напомню, в свое время был инициирован американской стороной.

ДНЯО на сегодняшний день остается единственным, почти универсальным инструментом, который является фундаментом международной безопасности. Главную задачу предстоящей в апреле-мае конференции по рассмотрению действия ДНЯО видим в подтверждении его государствами-участниками своих обязательств как по самому договору, так и по принятым в ходе предыдущих обзорных циклов консенсусным решениям. Это, по нашей оценке, наиболее реалистичный итог конференции. Исходим из того, что конструктивный подход каждой делегации будет способствовать упрочению позитива, наработанного за пятьдесят лет существования договора.

Что касается ядерного разоружения, то дальнейшее продвижение на этом направлении должно осуществляться в строгом соответствии со статьей VI договора в контексте всеобщего и полного разоружения и, разумеется, с учетом всей совокупности факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Призывы разоружиться здесь и сейчас контрпродуктивны, особенно на фоне начатого США наращивания своего ракетно-ядерного потенциала.

Настраиваем партнеров по ядерной пятерке на конструктивный лад с тем, чтобы внести совместный вклад в успешное проведение обзорной конференции ДНЯО.

— В Женеве расположена штаб-квартира Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), известной большинству из нас прежде всего благодаря Большому адронному коллайдеру, с помощью которого ученые пытаются проникнуть в тайны мироздания. Как развивается сотрудничество России и ЦЕРН? Можем ли мы рассчитывать на новые открытия, которые перевернут наше представление о Вселенной?

— Россия не является членом ЦЕРН, но это не мешает отечественным физикам активно участвовать в экспериментальных программах на БАК на равных с представителями государств-членов ЦЕРН и других международных научных коллективов. Вопрос о нашем возможном вступлении еще прорабатывается. Текущий статус нашей страны можно охарактеризовать как "наблюдатель с особыми правами". При этом не стоит придавать уж слишком большое значение статусу. В конце концов, не это самое главное. Можно быть наблюдателем, как, например, США или Япония. Можно быть ассоциированным членом, как, например, Индия. Можно вообще не иметь никакого статуса, как, например, Китай, и при этом эффективно взаимодействовать с ЦЕРН.

ЦЕРН – это не только коллайдер и его детекторы. В организации проводятся самые разнообразные исследования. Так, по инициативе нашей страны запущен эксперимент по поиску темной материи. В проекте участвуют семь российских научных организаций, большая часть оборудования произведена в России.

Наряду с решением фундаментальных научных задач, значительное внимание в ЦЕРН уделяют прикладной науке и развитию уникальных технологий, которые впоследствии получают широкое применение, в том числе коммерческое, в энергетике, медицине, фармацевтике, космической и природоохранной сферах. Самый показательный пример – именно в ЦЕРН была разработана "Всемирная паутина" (World Wide Web), изначально предназначавшаяся для информационного обеспечения физических экспериментов.

— В последние годы заметно активизировался международный диалог по проблематике здравоохранения. С какими вызовами сталкивается российская дипломатия при обсуждении на многосторонних площадках вопросов охраны здоровья?

— В последнее время все внимание приковано к реагированию на вспышку острого респираторного заболевания, вызванного новым коронавирусом. С учетом того, что вирус вышел за пределы КНР, вспышке присвоен статус чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение. Борьба с распространением инфекции на данном этапе является безусловным приоритетом ВОЗ.

В Общей программе работы ВОЗ на 2019-2023 годы перед организацией поставлены весьма амбициозные цели: охватить медико-санитарными услугами дополнительно один миллиард человек; обеспечить более эффективную защиту при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения дополнительно для миллиарда человек; повысить уровень здоровья и благополучия дополнительно для миллиарда человек. Россия готова к совместной работе со всеми партнерами в интересах эффективного реагирования на эти и другие вызовы.

Важнейшим направлением деятельности организации для нас остается формирование здорового образа жизни и противодействие неинфекционным заболеваниям (НИЗ). Россия также является одним из признанных лидеров многостороннего сотрудничества в сфере борьбы с туберкулезом. Намерены продолжать вносить весомый вклад в укрепление и развитие международного сотрудничества в этих сферах.

— Как известно, для выполнения своих мандатов спецучреждениям ООН требуются немалые средства. В свою очередь, для успешного выполнения задач, стоящих перед организациями, необходимо, чтобы государства-члены вовремя оплачивали свои взносы в их бюджеты. Насколько Россия привержена этому курсу?

— Вы абсолютно правы. Действительно, на деятельность международных организаций выделяются немалые средства. При этом сразу бы хотел отметить, что их бюджеты формируются за счет двух разных компонентов – обязательных взносов, выплачиваемых в соответствии с уставными документами организаций, и добровольного финансирования.

Наша страна последовательно выступает за своевременное выполнение государствами-членами своих финансовых обязательств перед организациями. По состоянию на сегодняшний день Россия, являясь, к слову, одним из основных плательщиков, выплатила все свои обязательные взносы в бюджеты женевских спецучреждений ООН за 2019 год. Помимо этого, мы активно участвуем в добровольном финансировании их деятельности.

Если говорить в абсолютных цифрах, то совокупный объем начисленных и добровольных взносов нашей страны в бюджеты международных организаций, расположенных в Женеве, оценивается в десятки миллионов долларов США — свыше 90 миллионов долларов США за 2019 год. Именно поэтому одним из приоритетных направлений российских дипломатов является контроль за эффективным расходованием этих средств со стороны секретариатов и соблюдением ими бюджетной дисциплины.

— Среди наиболее обсуждаемых тем сегодня – развитие новых технологий. Расскажите, пожалуйста, не осталась ли наша страна в стороне от этих процессов и как развивается дискуссия здесь, на женевской площадке?

— Наша страна, безусловно, обладает существенным потенциалом для того, чтобы стать одним из международных лидеров в развитии и использовании технологий искусственного интеллекта. Для нас особенно важно раскрыть его на площадке Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая стала центральной не только по выработке международных решений в области использования новых инструментов, но и в части защиты интеллектуальных прав на такие разработки. Хотелось бы особо отметить, что ряд российских инициатив, связанных с цифровизацией сферы интеллектуальной собственности, нашел поддержку у государств-членов ВОИС. Так, например, под российским председательством созданы целевые группы по разработке стандарта использования трехмерных моделей, а также изучению возможностей применения блочкейн-технологий в связи с адаптацией к механизмам развития в цифровой среде. Таким образом мы демонстрируем открытость для международного сотрудничества и заинтересованность в продолжении экспертного диалога по всему спектру вопросов развития интеллектуальной собственности в стремительно меняющихся условиях.

— В этом году отмечается 75 лет Великой Победы. Какие культурные мероприятия миссия планирует провести в ООН в связи с этой датой?

— Сколько бы ни минуло десятилетий, нашим долгом остается сохранение памяти и исторической правды о Великой Отечественной войне — величайшем и трагическом событии ХХ века. С сожалением отмечаем, что с приближением памятной даты набирает обороты политически мотивированная пропагандистская кампания фальсификации истории.