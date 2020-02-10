В ДНР опасаются провокаций со стороны силовиков перед переговорами

ДОНЕЦК , 10 янв - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокации со стороны украинских силовиков перед очередным раундом переговоров по Донбассу в Минске

Следующая встреча по Донбассу запланирована в столице Белоруссии на 12 февраля.

"Украинские вооруженные формирования не оставляют попыток дестабилизировать обстановку вблизи линии боевого соприкосновения в преддверии встречи трехсторонней контактной группы в Минске... Украинское руководство планирует осуществить очередную провокацию, задействовав артиллерийские подразделения", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

В ведомстве предположили, что активность силовиков также может быть связана с работой в зоне конфликта делегации аппарата военного атташе при посольстве США на Украине с 10 по 14 февраля.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.