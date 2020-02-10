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В ДНР опасаются провокаций со стороны силовиков перед переговорами
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РИА Новости

В ДНР опасаются провокаций со стороны силовиков перед переговорами

15:13 10.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК , 10 янв - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокации со стороны украинских силовиков перед очередным раундом переговоров по Донбассу в Минске.
Следующая встреча по Донбассу запланирована в столице Белоруссии на 12 февраля.
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"Украинские вооруженные формирования не оставляют попыток дестабилизировать обстановку вблизи линии боевого соприкосновения в преддверии встречи трехсторонней контактной группы в Минске... Украинское руководство планирует осуществить очередную провокацию, задействовав артиллерийские подразделения", - заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
В ведомстве предположили, что активность силовиков также может быть связана с работой в зоне конфликта делегации аппарата военного атташе при посольстве США на Украине с 10 по 14 февраля.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
9 февраля, 10:41
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаМинскБелоруссияУкраинаВ мире
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