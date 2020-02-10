Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T15:11+0300
https://ria.ru/20200210/1564505896.html
Ситуация в Ливии угрожает всему миру, заявили в Африканском союзе
https://cdn22.img.ria.ru/images/156333/38/1563333802_0:102:3072:1830_1036x0_80_0_0_e74781cdadd206b6c123a10d91880356.jpg
РИА Новости

Ситуация в Ливии угрожает всему миру, заявили в Африканском союзе

15:11 10.02.2020
514
© REUTERS / Ismail ZetouniСотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
© REUTERS / Ismail Zetouni
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия. Архивное фото
АДДИС-АБЕБА, 10 фев - РИА Новости. Ситуация в Ливии стала угрозой всему миру, в особенности из-за иностранного вмешательства, заявил в понедельник комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.
Очередной 33-й саммит Афросоюза стартовал в воскресенье в эфиопской столице Аддис-Абебе. Ситуация в Ливии стала одной из главных тем обсуждения на африканском саммите.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
9 февраля, 10:54
Генсек ООН назвал ситуацию в Ливии "скандалом"
"Ситуация в Ливии стала глобальной угрозой для всего мира в целом, в особенности из-за беспрецедентного внешнего вмешательства и нарушения эмбарго ООН на поставку в эту страну оружия. Туда посылают продвинутые виды вооружения", - заявил Шерги в ходе пресс-конференции на полях саммита Афросоюза.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
120131
Обсудить 0
Африканский союзЛивияВ мире
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель не примет участие в Мюнхенской конференции в 2020 году
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
В результате обстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военных
Турецкие солдаты на позициях в деревне Каминас, примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб на северо-западе Сирии. 10 февраля 2020
Турция нанесла удар по позициям сирийских войск в Идлибе
Американские инструкторы в Ираке
Иракское командование опровергло сообщения о выводе войск США с 15 баз
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол в Сирии рассказал о попытках оппонентов шантажировать Дамаск
Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Паскуале Терраччано
Посол Италии прокомментировал итоги конференции в Берлине по Ливии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Путин неоднократно разбирал ситуацию по делу "Сети"*, заявил Песков
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол России в Сирии назвал израильские налеты провокационными
Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Турция продолжает переброску войск к Идлибу, сообщили СМИ
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили статью западного СМИ про "войну с Россией"
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль делает заявление о позиции Германии касательно дипломатических отношений с Ираном
Экс-глава МИД Германии заявил, что наступил "конец" партии ХДС
Певица Жанель Монэ на церемонии вручения премии Оскар
СМИ и критики выбрали лучшие и худшие наряды на "Оскаре"
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии по ошибке поздравил руководство Ирана
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
Турция ускорила отправку военной техники в Идлиб, сообщили СМИ
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния