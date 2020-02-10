Ситуация в Ливии угрожает всему миру, заявили в Африканском союзе

АДДИС-АБЕБА, 10 фев - РИА Новости. Ситуация в Ситуация в Ливии стала угрозой всему миру, в особенности из-за иностранного вмешательства, заявил в понедельник комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.

Очередной 33-й саммит Афросоюза стартовал в воскресенье в эфиопской столице Аддис-Абебе. Ситуация в Ливии стала одной из главных тем обсуждения на африканском саммите.

"Ситуация в Ливии стала глобальной угрозой для всего мира в целом, в особенности из-за беспрецедентного внешнего вмешательства и нарушения эмбарго ООН на поставку в эту страну оружия. Туда посылают продвинутые виды вооружения", - заявил Шерги в ходе пресс-конференции на полях саммита Афросоюза.