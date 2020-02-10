Робота "Федора" на МКС научили вытирать "пот" полотенцем

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 10 фев — РИА Новости. Российский космонавт Российский космонавт Александр Скворцов научил робота "Федора" вытирать "пот" полотенцем на борту Международной космической станции (МКС), но считает, что роботы никогда не заменят человека в космосе.

Скворцов вместе с итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук возвратился с МКС на Землю 6 февраля на пилотируемом корабле "Союз МС-13".

"В некотором плане она (работа с "Федором". — Прим. ред.) была еще и абсолютно новой, потому что <…> на Земле мы просто не успевали отработать всевозможные варианты работы с ним. Поэтому иногда даже проявлялось на экспромте", — сказал Скворцов на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

"Он вытирался полотенцем. В принципе, это мое такое (предложение. — Прим. ред.). Типа пот вытереть. Потому что я потел в другом отсеке (модуль "Звезда". — Прим. ред.), а Алексей (Овчинин. — Прим. ред.) следил за ним в МИМ-2 (модуль "Поиск". — Прим. ред.)", — добавил он.

При этом Скворцов отметил, что человека в космосе "никто никогда не заменит", но некоторые операции можно делать роботом: например, при выходах в открытый космос.

"Мы, честно говоря, в работе с ним все-таки уже подустали. Когда я закрывал люк (корабля "Союз МС-14", который вернул робота на Землю. — Прим. ред.) за ним, помахал, но без сожаления", — сказал космонавт.