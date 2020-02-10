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РИА Наука
2020-02-10T19:35+0300
https://ria.ru/20200210/1564505813.html
Робота "Федора" на МКС научили вытирать "пот" полотенцем
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РИА Новости

Робота "Федора" на МКС научили вытирать "пот" полотенцем

15:10 10.02.2020 (обновлено: 19:35 10.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот SKYBOT F-850 "Федор"
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 Федор
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Антропоморфный робот SKYBOT F-850 "Федор". Архивное фото
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 10 фев — РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов научил робота "Федора" вытирать "пот" полотенцем на борту Международной космической станции (МКС), но считает, что роботы никогда не заменят человека в космосе.
Скворцов вместе с итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук возвратился с МКС на Землю 6 февраля на пилотируемом корабле "Союз МС-13".

"В некотором плане она (работа с "Федором". — Прим. ред.) была еще и абсолютно новой, потому что <…> на Земле мы просто не успевали отработать всевозможные варианты работы с ним. Поэтому иногда даже проявлялось на экспромте", — сказал Скворцов на послеполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

"Он вытирался полотенцем. В принципе, это мое такое (предложение. — Прим. ред.). Типа пот вытереть. Потому что я потел в другом отсеке (модуль "Звезда". — Прим. ред.), а Алексей (Овчинин. — Прим. ред.) следил за ним в МИМ-2 (модуль "Поиск". — Прим. ред.)", — добавил он.
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При этом Скворцов отметил, что человека в космосе "никто никогда не заменит", но некоторые операции можно делать роботом: например, при выходах в открытый космос.
"Мы, честно говоря, в работе с ним все-таки уже подустали. Когда я закрывал люк (корабля "Союз МС-14", который вернул робота на Землю. — Прим. ред.) за ним, помахал, но без сожаления", — сказал космонавт.
Скворцов вместе с Пармитано и американцем Эндрю Морганом полетел на МКС в июле прошлого года и провел на станции 201 сутки. В августе впервые провел испытания "Федора" в космосе.
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