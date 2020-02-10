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В Подмосковье загорелась кровля свинофермы
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РИА Новости

В Подмосковье загорелась кровля свинофермы

15:04 10.02.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Кровля свинофермы загорелась на площади 300 квадратных метров на Ярославском шоссе в городском округе Мытищи Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"По адресу: Ярославское шоссе, владение 149 горит кровля свинофермы на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, обстоятельства возгорания выясняются.
На прошлой неделе почти 500 свиней погибли в результате крупного пожара на свиноферме в деревне Настасьино в Можайском районе Подмосковья.
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МоскваМожайский районМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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