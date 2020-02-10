В Подмосковье загорелась кровля свинофермы

"По адресу: Ярославское шоссе, владение 149 горит кровля свинофермы на площади 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, обстоятельства возгорания выясняются.

На прошлой неделе почти 500 свиней погибли в результате крупного пожара на свиноферме в деревне Настасьино в Можайском районе Подмосковья.