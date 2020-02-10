"Нафтогаз" готовит новые иски к России по имуществу в Крыму

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. "Нафтогаз" до конца недели подготовит документы для обновления исков к России по возмещению ущерба за потерю своего имущества в Крыму , написал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в фейсбуке.

В июне прошлого года корпорация потребовала взыскать с России 5,2 миллиарда долларов.

Витренко считает, что суд в Гааге примет решение в конце 2020-го или в начале 2021 года.

Москва не признает арбитражные решения, вынесенные по искам украинских компаний и физических лиц, связанные с воссоединением Крыма с Россией, в том числе в связи с очевидным отсутствием у арбитражей юрисдикции на рассмотрение таких исков.

Отмечается, что министерство привлекло ведущих российских и иностранных юридических консультантов для полномасштабной работы по защите интересов страны. В частности, все вынесенные окончательные и промежуточные арбитражные решения оспариваются Россией в уполномоченных государственных судах.

В марте стало известно, что украинская компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против Москвы о взыскании ущерба из-за потери активов на полуострове. Сумму планировалось определить позже, хотя Киев рассчитывал на восемь миллиардов долларов.

В Минюсте заявили, что Москва не участвовала в этом разбирательстве и не признает решение Гаагского суда, так как у него нет юрисдикции на рассмотрение украинского иска.