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2020-02-10T18:13+0300
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"Нафтогаз" готовит новые иски к России по имуществу в Крыму
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РИА Новости

"Нафтогаз" готовит новые иски к России по имуществу в Крыму

15:02 10.02.2020 (обновлено: 18:13 10.02.2020)
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. "Нафтогаз" до конца недели подготовит документы для обновления исков к России по возмещению ущерба за потерю своего имущества в Крыму, написал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в фейсбуке.
В июне прошлого года корпорация потребовала взыскать с России 5,2 миллиарда долларов.
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Витренко считает, что суд в Гааге примет решение в конце 2020-го или в начале 2021 года.
Москва не признает арбитражные решения, вынесенные по искам украинских компаний и физических лиц, связанные с воссоединением Крыма с Россией, в том числе в связи с очевидным отсутствием у арбитражей юрисдикции на рассмотрение таких исков.
Отмечается, что министерство привлекло ведущих российских и иностранных юридических консультантов для полномасштабной работы по защите интересов страны. В частности, все вынесенные окончательные и промежуточные арбитражные решения оспариваются Россией в уполномоченных государственных судах.
В марте стало известно, что украинская компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против Москвы о взыскании ущерба из-за потери активов на полуострове. Сумму планировалось определить позже, хотя Киев рассчитывал на восемь миллиардов долларов.
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Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по таким искам.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныКрымРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Праздники прошли деньги кончились, нужны новые средства.
10 февраля, 15:09
Dublieris Ceļa
70101003
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10 февраля, 15:09
СОСистемная Ошибка
7510005
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