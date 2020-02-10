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РИА Наука
2020-02-10T14:58+0300
https://ria.ru/20200210/1564505269.html
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
https://cdn24.img.ria.ru/images/155984/54/1559845405_0:109:2311:1409_1036x0_80_0_0_45af1e7a1a11f446d90247db1f1a7834.jpg
РИА Новости

Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца

14:58 10.02.2020
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© Фото : ESA/NASA/SOHOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Фото : ESA/NASA/SOHO
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
"Полтысячелетия происходит снижение отражающих свойств атмосферы Земли из-за увеличения потока солнечной энергии, достигающей поверхности Земли. Все это может нести частичный вклад в эффект глобального потепления", - сказал он.
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Он отметил, что увеличение активности Солнца наблюдается лишь 400-600 последних лет, но в то же время в течение трех тысяч лет в целом фиксируется тренд на снижение активности звезды и уменьшения напряженности межпланетного магнитного поля в Солнечной системе.
"От солнечной активности, от циклов, зависит очень много - и климат зависит, и для освоения околоземного пространства - полетов на Луну - очень важно в какой фазе Солнце из-за его радиационной активности", - в свою очередь рассказал РИА Новости научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.
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