Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле , заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.

"Полтысячелетия происходит снижение отражающих свойств атмосферы Земли из-за увеличения потока солнечной энергии, достигающей поверхности Земли. Все это может нести частичный вклад в эффект глобального потепления", - сказал он.

Он отметил, что увеличение активности Солнца наблюдается лишь 400-600 последних лет, но в то же время в течение трех тысяч лет в целом фиксируется тренд на снижение активности звезды и уменьшения напряженности межпланетного магнитного поля в Солнечной системе.