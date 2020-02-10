Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
"Полтысячелетия происходит снижение отражающих свойств атмосферы Земли из-за увеличения потока солнечной энергии, достигающей поверхности Земли. Все это может нести частичный вклад в эффект глобального потепления", - сказал он.
Он отметил, что увеличение активности Солнца наблюдается лишь 400-600 последних лет, но в то же время в течение трех тысяч лет в целом фиксируется тренд на снижение активности звезды и уменьшения напряженности межпланетного магнитного поля в Солнечной системе.
"От солнечной активности, от циклов, зависит очень много - и климат зависит, и для освоения околоземного пространства - полетов на Луну - очень важно в какой фазе Солнце из-за его радиационной активности", - в свою очередь рассказал РИА Новости научный руководитель Института космических исследований Лев Зеленый.