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Религия и мировоззрение
2020-02-10T16:50+0300
https://ria.ru/20200210/1564505183.html
В Забайкалье прошли обыски по делу секты "Свидетели Иеговы"*
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564508560_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_10fae1cc229f9e69c43c78f688195bec.jpg
РИА Новости

В Забайкалье прошли обыски по делу секты "Свидетели Иеговы"*

14:56 10.02.2020 (обновлено: 16:50 10.02.2020)
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ЧИТА, 10 фев - РИА Новости. Более 30 оперативных групп устроили обыски в квартирах возможных участников организации "Свидетели Иеговы"* в Забайкальском крае, сообщили в СУ СКР по региону.

"По данным следствия, на территории города Читы и нескольких районов Забайкальского края в течение ряда лет функционировала местная религиозная организация "Свидетели Иеговы"*, которая решением Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2017 года признана экстремистской и ликвидирована. ...Сегодня ранним утром следователями регионального следственного управления СКР совместно с сотрудниками ФСБ и полиции при поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски у возможных участников данной экстремисткой организации", - говорится в сообщении.

По данным следствия, адепты запрещенной в РФ религиозной организации продолжали устраивать встречи, собирали пожертвования, проводили публичные проповеди.
Основанием возбуждения уголовного дела о деятельности организации, признанной экстремистской, стали материалы оперативной разработки сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
5 ноября 2019, 13:31
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Религия и мировоззрениерелигияРосгвардияФСБ РФЗабайкальский крайРоссияЧитаПроисшествия
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