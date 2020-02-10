В Забайкалье прошли обыски по делу секты "Свидетели Иеговы"*

"По данным следствия, на территории города Читы и нескольких районов Забайкальского края в течение ряда лет функционировала местная религиозная организация "Свидетели Иеговы"*, которая решением Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2017 года признана экстремистской и ликвидирована. ...Сегодня ранним утром следователями регионального следственного управления СКР совместно с сотрудниками ФСБ и полиции при поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски у возможных участников данной экстремисткой организации", - говорится в сообщении.