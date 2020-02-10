В Забайкалье прошли обыски по делу секты "Свидетели Иеговы"*

ЧИТА, 10 фев - РИА Новости. Более 30 оперативных групп устроили обыски в квартирах возможных участников организации "Свидетели Иеговы"* в Забайкальском крае, сообщили в СУ СКР по региону.
"По данным следствия, на территории города Читы и нескольких районов Забайкальского края в течение ряда лет функционировала местная религиозная организация "Свидетели Иеговы"*, которая решением Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2017 года признана экстремистской и ликвидирована. ...Сегодня ранним утром следователями регионального следственного управления СКР совместно с сотрудниками ФСБ и полиции при поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски у возможных участников данной экстремисткой организации", - говорится в сообщении.
По данным следствия, адепты запрещенной в РФ религиозной организации продолжали устраивать встречи, собирали пожертвования, проводили публичные проповеди.
Основанием возбуждения уголовного дела о деятельности организации, признанной экстремистской, стали материалы оперативной разработки сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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