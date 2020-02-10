На французском острове Реюньон началось извержение вулкана

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез началось в понедельник на юго-востоке французского острова Реюньон в Индийском океане, сообщает вулканическая обсерватория Питон-де-ла-Фурнез.
"Вулкан начал извергаться в понедельник 10 февраля 2020 года утром около 10.50 (09.50 мск)", - сообщается на сайте обсерватории.
Извержение произошло на высоте 2 тысячи метров на восточном склоне вулкана. Перед этим, начиная с 10.27 по местному времени (09:27 мск), проявлялись признаки пробуждения, что нашло выражение в скачке сейсмической активности.
Действующий вулкан Питон-де-ла-Фурнез, высота которого составляет 2632 метра, находится в ненаселенной части острова.
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