На французском острове Реюньон началось извержение вулкана

"Вулкан начал извергаться в понедельник 10 февраля 2020 года утром около 10.50 (09.50 мск)", - сообщается на сайте обсерватории.

Извержение произошло на высоте 2 тысячи метров на восточном склоне вулкана. Перед этим, начиная с 10.27 по местному времени (09:27 мск), проявлялись признаки пробуждения, что нашло выражение в скачке сейсмической активности.