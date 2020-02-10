Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, что в ряде случаев симптомами коронавируса могут быть кишечное расстройство и диарея, а сам вирус передается через фекальные массы. Результаты исследования Ученые выяснили, что в ряде случаев симптомами коронавируса могут быть кишечное расстройство и диарея, а сам вирус передается через фекальные массы. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American Medical Association.

Считается, что китайский коронавирус 2019-nCov передается воздушно-капельным путем, то есть основную угрозу представляют кашель зараженного человека, а также контакт с загрязненными поверхностями. Поэтому до сих пор акцент делался на симптомах, связанных с проявлениями респираторных заболеваний. В результате проведенного клинического анализа выяснилось, что инфекция вызывает и расстройства пищеварительного тракта.

По данным больницы Уханя за один-два дня до развития лихорадки и затрудненного дыхания у 14 из 138 — то есть у 10 процентов — пациентов наблюдались диарея и тошнота. У первого пациента с коронавирусом в США в течение двух дней также было выявлено нарушение в моторике кишечника, после чего вирус был обнаружен в фекалиях.

Ранее, во время эпидемии атипичной пневмонии, вызванной вирусом SARS, публиковались данные о проявлениях вируса в моче и фекалиях у людей с атипичными абдоминальными симптомами. Передача SARS через туалет привела к тому, что в 2003 году в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге сотни людей оказались инфицированы вирусом. Восходящий поток теплого воздуха из ванных комнат загрязнил несколько квартир и был доставлен ветром в соседние здания комплекса.

Поскольку 2019-nCov и SARS принадлежат к одному семейству вирусов, ученые предполагали, что возможен фекальный путь передачи вируса. Теперь это доказано.

Однако ученые пока не знают, как долго 2019-nCov может жить вне организма, например, для ВИЧ этот период составляет 30 минут. Кроме того, неизвестно, к какому температурному диапазону чувствителен новый вирус.

"Распространение коронавируса 2019-nCoV через фекалии может создать новые проблемы для сдерживания его распространения, особенно в больницах", — отмечают авторы в публикации.