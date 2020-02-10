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Комиссия МАК начала расследование жесткой посадки самолета в Коми
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РИА Новости

Комиссия МАК начала расследование жесткой посадки самолета в Коми

14:52 10.02.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин жесткой посадки самолета Boeing-737 в аэропорту Усинска в Коми, сообщается на сайте комитета.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Москвы, в воскресенье при посадке в аэропорту Усинска ударился о взлетно-посадочную полосу. По данным перевозчика, у воздушного судна произошел подлом стоек шасси. На борту находились 94 пассажира и шесть членов экипажа, никто не погиб, два человека обратились в медпункт аэропорта. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Ранее сообщалось, что аэропорт Усинска после инцидента планирует начать работу с 11 февраля.
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
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