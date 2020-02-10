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Названы самые популярные автомобили на вторичном рынке
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РИА Новости

Названы самые популярные автомобили на вторичном рынке

14:50 10.02.2020 (обновлено: 19:31 10.02.2020)
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© Depositphotos / rachwalРуль автомобиля
Руль автомобиля
© Depositphotos / rachwal
Руль автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В январе на вторичном рынке в России было продано почти 325 тысяч легковых автомобилей, что на 8,1% превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщает портал "Автостат инфо".
По данным авторов исследования, за год перепродажи иномарок выросли на 9,2%, в то время как объем продаж подержанных отечественных авто увеличился на 5,7%.
Самой продаваемой маркой в январе стала Lada, на нее пришлось более 88 тысяч машин. Далее следуют Toyota (20 тысяч) и Kia (18 тысяч). Также среди лидеров Hyundai и Nissan.
На вторичном рынке чаще всего продавали Lada 2114, Ford Focus и Lada 2170 Priora. Наряду с ними в пятерке моделей-лидеров — Hyundai Solaris и Kia Rio.
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Nissan (автомобиль)АвтоLadaKia RioHyundai SolarisToyota MotorРоссияЭкономика
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