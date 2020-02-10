Названы самые популярные автомобили на вторичном рынке

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В январе на вторичном рынке в России было продано почти 325 тысяч легковых автомобилей, что на 8,1% превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщает портал "Автостат инфо".
По данным авторов исследования, за год перепродажи иномарок выросли на 9,2%, в то время как объем продаж подержанных отечественных авто увеличился на 5,7%.
На вторичном рынке чаще всего продавали Lada 2114, Ford Focus и Lada 2170 Priora. Наряду с ними в пятерке моделей-лидеров — Hyundai Solaris и Kia Rio.