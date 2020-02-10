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2020-02-10T14:48+0300
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Работодатели смогут проверять справки о судимости через приложение
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РИА Новости

Работодатели смогут проверять справки о судимости через приложение

14:48 10.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. МВД России планирует предоставлять работодателям возможность через мобильное приложение проверять подлинность справки о наличии или отсутствии судимости у граждан, сообщается на ведомственном сайте МВД Медиа.
"В перспективе МВД России планирует предоставить работодателю возможность проверки подлинности справки о наличии (отсутствии) посредством специального приложения для считывания QR-кода, установленного в мобильном телефоне", - говорится в сообщении.
В ведомстве поясняют, что такой механизм позволит за секунды получить из специального реестра МВД России достоверную информацию по каждой выданной справке.
В понедельник вступил в силу приказ МВД России по предоставлению справок о судимости на бланках нового образца. Они будут изготовляться типографским способом и содержать элементы защиты от подделок.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбщество
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