Работодатели смогут проверять справки о судимости через приложение

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. МВД России планирует предоставлять работодателям возможность через мобильное приложение проверять подлинность справки о наличии или отсутствии судимости у граждан, сообщается на ведомственном сайте МВД Медиа

"В перспективе МВД России планирует предоставить работодателю возможность проверки подлинности справки о наличии (отсутствии) посредством специального приложения для считывания QR-кода, установленного в мобильном телефоне", - говорится в сообщении.

В ведомстве поясняют, что такой механизм позволит за секунды получить из специального реестра МВД России достоверную информацию по каждой выданной справке.