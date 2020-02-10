Иракское командование опровергло сообщения о выводе войск США с 15 баз

БАГДАД, 10 фев – РИА Новости. Информация ряда СМИ о начале вывода американских войск с 15 баз в Информация ряда СМИ о начале вывода американских войск с 15 баз в Ираке не соответствует действительности, заявил РИА Новости официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи.

Новостной портал Baghdadtoday сообщил в понедельник со ссылкой на члена комитета по безопасности и обороне иракского парламента Али аль-Ганеми, что начался вывод дислоцированных в Ираке американских войск с 15 военных баз. Аль-Ганеми отметил, что контингент США по-прежнему дислоцирован в полном объеме на двух объектах - базе Айн-аль-Асад в северной провинции Анбар и еще одной в провинции Эрбиль на западе страны, сообщил аль-Ганеми. По его словам, "американцы намерены остаться на этих базах".

"Есть сообщения о якобы начавшемся выводе американских войск с 15 баз, они не соответствуют действительности. В Ираке никогда и не было такого количества американских баз", - заявил аль-Хафаджи.

Также он опроверг сообщения о том, что Франция, Германия и Австралия направили просьбу властям Ирака о разработке графика для вывода своих войск из страны. "Такую просьбу эти страны не подавали", - заявил аль-Хафаджи. Он также подчеркнул, что на данный момент силы коалиции не участвуют в совместных военных операциях с иракской стороной.

Новостное агентство INA сообщило в понедельник со ссылкой на представителя комитета по безопасности и обороне Ирака Бадра аз-Зияди, что три страны, входящие в состав международной коалиции по борьбе с терроризмом, - Франция, Германия и Австралия - обратились к оперативному штабу командования ВС Ирака с просьбой разработать график вывода их войск из Ирака.

Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абд аль-Махди заявил в январе, что ведет переговоры с целью реализовать решение парламента о выводе иностранных войск с территории страны.