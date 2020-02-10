Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess , который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Ранее Погорельцев сообщил, что среди заразившихся новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, он госпитализирован.

"Да (заразился еще один украинец – ред.). МИД Японии в рабочем порядке подтверждает эту информацию", - цитирует Погорельцева агентство УНН.

По данным пресс-службы центра общественного здоровья минздрава Украины, заразившихся украинцев сняли с рейса и перевезли в японскую больницу, они будут находиться в изоляции под медицинским наблюдением не менее 14 дней.