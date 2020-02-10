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Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии
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РИА Новости

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

14:46 10.02.2020 (обновлено: 15:22 10.02.2020)
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоЛайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
© РИА Новости / Иван Захарченко
КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Ранее Погорельцев сообщил, что среди заразившихся новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, он госпитализирован.

"Да (заразился еще один украинец – ред.). МИД Японии в рабочем порядке подтверждает эту информацию", - цитирует Погорельцева агентство УНН.

По данным пресс-службы центра общественного здоровья минздрава Украины, заразившихся украинцев сняли с рейса и перевезли в японскую больницу, они будут находиться в изоляции под медицинским наблюдением не менее 14 дней.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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