Главная икона ВС прибыла в город подводников Гаджиево

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Главная икона Главная икона Вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный" прибыла в базу подводных сил Северного флота , в город Гаджиево, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Севфлота.

"Главная икона Вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный" доставлена в базу подводных сил Северного флота, в город Гаджиево , ее разместили в храме Святого апостола Андрея Первозванного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подводников отличает особое отношение к вере. Иконы святых покровителей Российского флота размещены на командных пунктах и в кают-компаниях многих подводных кораблей.

"В начале следующей недели планируется перелет в Архангельскую область, где ее выставят перед верующими военнослужащими Северодвинского и Архангельского гарнизонов, после чего православная святыня отправится в Псков", - говорится в сообщении.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя, затем ее выставляли в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске, Владивостоке. После Северного флота святыню передадут в Западный военный округ. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

"Заглавный образ иконы - это лик "Спас Нерукотворный", который изображали на знаменах русского воинства. Основой для главной иконы Вооруженных сил РФ стали доски пушечного лафета времен Петра I 1710 года. Также частью конструкции вокруг иконы стал приклад винтовки Мосина с пометкой "1944 год". Икона с частичками мощей святых апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова", - говорится в сообщении.