В Госдуме оценили статью западного СМИ про "войну с Россией"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью RT прокомментировал статью американского издания Breaking Defense о том, что "в войне с Россией " противникам не удастся победить из-за большого количества рек на территории страны.

Парламентарий отметил, что подобные рассуждения создают "сложную ситуацию" в мире, где и так много оружия.

"Плохо, что вообще звучат всякие прогнозы и рассуждения на тему возможных военных действий", — сказал он.

По его мнению, такие публикации появляются в западных СМИ из-за продолжительной "русофобской кампании".