В Госдуме оценили статью западного СМИ про "войну с Россией"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью RT прокомментировал статью американского издания Breaking Defense о том, что "в войне с Россией" противникам не удастся победить из-за большого количества рек на территории страны.
Парламентарий отметил, что подобные рассуждения создают "сложную ситуацию" в мире, где и так много оружия.
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"Плохо, что вообще звучат всякие прогнозы и рассуждения на тему возможных военных действий", — сказал он.
По его мнению, такие публикации появляются в западных СМИ из-за продолжительной "русофобской кампании".
Ранее портал Breaking Defense написал о том, что в случае "военного столкновения" с Россией боевые действия будут проходить в Восточной Европе, где протекает большое количества рек. Для передвижения войскам противника будет необходимо использовать мосты, которые редко могут выдержать более 55 тон. При этом вес некоторых танков превышает 60 тонн. Таким образом, по словам автора статьи, реки слишком ограничат возможности соперников Москвы и не дадут им одержать победу.
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