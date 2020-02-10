В Испании введут уголовное наказание за прославление франкизма

МАДРИД, 10 фев - РИА Новости. Восхваление диктаторского режима Восхваление диктаторского режима Франсиско Франко будет включено в Уголовный кодекс в Испании , заявила в понедельник заместитель генерального секретаря правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Адриана Ластра.

"Мы проведем реформу Уголовного кодекса, чтобы пропаганда и прославление франкизма, наконец, стали преступлением", - заявила она на мероприятии, организованном Новым экономическим форумом. Ластра также подтвердила, что испанское правительство собирается "эксгумировать жертв франкизма, которые все еще лежат в братских могилах", а также "снять франкистскую символику, которая остается в общественных местах". "В демократических странах не прославляют диктаторов и тиранов", - добавила политик.

Внесение уголовного наказания за прославление диктаторских режимов (франкизма, нацизма и тоталитаризма) было одним из предвыборных пунктов программы ИСРП. Кроме того, нынешний премьер Испании Педро Санчес накануне последних выборов заявлял о необходимости запрета таких организаций, как Фонд Франсиско Франко.

24 октября 2019 года в Испании перезахоронили останки Франко (годы правления 1939-1975): его прах перенесли из базилики в Долине Павших, где покоятся жертвы гражданской войны (1936-1939) с обеих сторон, на кладбище Мингоррубио в Эль-Пардо под Мадридом, где похоронена его жена. Инициатором перезахоронения выступило правительство социалистов.