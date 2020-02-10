В Испании введут уголовное наказание за прославление франкизма

МАДРИД, 10 фев - РИА Новости. Восхваление диктаторского режима Франсиско Франко будет включено в Уголовный кодекс в Испании, заявила в понедельник заместитель генерального секретаря правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Адриана Ластра.
"Мы проведем реформу Уголовного кодекса, чтобы пропаганда и прославление франкизма, наконец, стали преступлением", - заявила она на мероприятии, организованном Новым экономическим форумом. Ластра также подтвердила, что испанское правительство собирается "эксгумировать жертв франкизма, которые все еще лежат в братских могилах", а также "снять франкистскую символику, которая остается в общественных местах". "В демократических странах не прославляют диктаторов и тиранов", - добавила политик.
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Внесение уголовного наказания за прославление диктаторских режимов (франкизма, нацизма и тоталитаризма) было одним из предвыборных пунктов программы ИСРП. Кроме того, нынешний премьер Испании Педро Санчес накануне последних выборов заявлял о необходимости запрета таких организаций, как Фонд Франсиско Франко.
24 октября 2019 года в Испании перезахоронили останки Франко (годы правления 1939-1975): его прах перенесли из базилики в Долине Павших, где покоятся жертвы гражданской войны (1936-1939) с обеих сторон, на кладбище Мингоррубио в Эль-Пардо под Мадридом, где похоронена его жена. Инициатором перезахоронения выступило правительство социалистов.
Фонд Франсиско Франко был создан в 1976, то есть после смерти диктатора. В нем хранится его архив – около 30 тысяч документов. Фонд существует на пожертвования, средства ежегодно направляют около тысячи человек в год, годовой бюджет 120 тысяч евро. До 2018 году одной из задач Фонда открыто называлось прославление личности Франко, однако для того, чтобы избежать объявления организации вне закона, его устав был изменен.
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