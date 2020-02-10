В ОБСЕ заявили, что на избирателей в Азербайджане оказывалось давление

"У избирателей не было возможности выбрать из широкого круга кандидатов, так как в стране дефицит настоящей политической дискуссии. Были зафиксированы случаи давления на избирателей, кандидатов и их представителей", - сказал он на пресс-конференции, состоявшейся по итогам парламентских выборов в стране.