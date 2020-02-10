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В ОБСЕ заявили, что на избирателей в Азербайджане оказывалось давление
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РИА Новости

В ОБСЕ заявили, что на избирателей в Азербайджане оказывалось давление

14:35 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса избирателей на выборах в Азербайджане
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса избирателей на выборах в Азербайджане
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают голоса избирателей на выборах в Азербайджане. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Миссия БДИПЧ ОБСЕ зафиксировала случаи давления на избирателей в ходе парламентских выборов в Азербайджане, заявил специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов.
"У избирателей не было возможности выбрать из широкого круга кандидатов, так как в стране дефицит настоящей политической дискуссии. Были зафиксированы случаи давления на избирателей, кандидатов и их представителей", - сказал он на пресс-конференции, состоявшейся по итогам парламентских выборов в стране.
В понедельник на сайте Центральной избирательной комиссии появились данные со всех 125 избирательных округов. Согласно этим данным, число мандатов от правящей партии "Новый Азербайджан" в новом парламенте выросло, сейчас составляет около 70 мест.
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