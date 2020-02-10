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Свердловская область
Свердловская область
2020-02-10T14:32+0300
https://ria.ru/20200210/1564503886.html
Мужчину будут судить за убийство экс-супруги на глазах у сына
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РИА Новости

Мужчину будут судить за убийство экс-супруги на глазах у сына

14:32 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве на глазах у ребенка жительницы села в Свердловской области, в котором обвиняется ее бывший муж, сообщил журналистам руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по региону Александр Сапегин.
По данным СУСК, убийство произошло 26 февраля прошлого года, обвиняемый в этот момент был пьян. Само преступление было совершено на глазах 13-летнего сына пары, которого мужчина также угрожал застрелить, отмечает следствие.
"То особо тяжкое преступление, непосредственным очевидцем которого стал ребенок, привело к возникновению у него посттравматического стрессового расстройства, квалифицируемого как тяжкий вред, причиненный здоровью человека", – подчеркивается в сообщении.
В ведомстве отметили, что за пару месяцев до произошедшего мужчина уже угрожал жене убийством. Как добавил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый и его супруга часто ссорились и расставались, но неоднократно пытались сберечь семью ради сына. К моменту убийства пара уже официально была разведена.
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"Мужчина работал на севере вахтовым методом и долго не находился дома. Возможно, бывший супруг узнал, что у его спутницы жизни кто-то появился, и произошел всплеск ревности по печально известному принципу "Так не доставайся же ты никому!". В тот роковой день обвиняемый пришел с ружьем в нетрезвом виде и, таким образом, испортил дальнейшую жизнь и себе, и всем своим родным и близким", – пояснил он, уточнив, что после убийства мужчина пытался совершить суицид.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему, повлекшем за собой психическое расстройство, и угрозе убийством.
"Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета также выяснялись причины и условия, которые способствовали случившемуся, и в целях недопущения таких обстоятельств впредь внесено соответствующее представление. На данный момент ребенок проживает с бабушкой", – уточнили в СУСК.
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