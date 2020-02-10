Мужчину будут судить за убийство экс-супруги на глазах у сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве на глазах у ребенка жительницы села в Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве на глазах у ребенка жительницы села в Свердловской области , в котором обвиняется ее бывший муж, сообщил журналистам руководитель 3-го отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по региону Александр Сапегин.

По данным СУСК, убийство произошло 26 февраля прошлого года, обвиняемый в этот момент был пьян. Само преступление было совершено на глазах 13-летнего сына пары, которого мужчина также угрожал застрелить, отмечает следствие.

"То особо тяжкое преступление, непосредственным очевидцем которого стал ребенок, привело к возникновению у него посттравматического стрессового расстройства, квалифицируемого как тяжкий вред, причиненный здоровью человека", – подчеркивается в сообщении.

В ведомстве отметили, что за пару месяцев до произошедшего мужчина уже угрожал жене убийством. Как добавил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый и его супруга часто ссорились и расставались, но неоднократно пытались сберечь семью ради сына. К моменту убийства пара уже официально была разведена.

"Мужчина работал на севере вахтовым методом и долго не находился дома. Возможно, бывший супруг узнал, что у его спутницы жизни кто-то появился, и произошел всплеск ревности по печально известному принципу "Так не доставайся же ты никому!". В тот роковой день обвиняемый пришел с ружьем в нетрезвом виде и, таким образом, испортил дальнейшую жизнь и себе, и всем своим родным и близким", – пояснил он, уточнив, что после убийства мужчина пытался совершить суицид.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве с особой жестокостью, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему, повлекшем за собой психическое расстройство, и угрозе убийством.